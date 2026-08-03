Reforma del la Carta Orgánica del BCRA: un blindaje a medida de Milei y Bausili

El proyecto por el que Javier Milei quiere darle al Banco Central el mandato único de preservación del valor de la moneda tiene como corolario la intención de blindar el mandato de su presidente más allá de la duración de cada gobierno. Sin embargo, lo que el Gobierno presenta como una mayor autonomía de la entidad monetaria en verdad busca asegurar la continuidad de su actual titular, el mileísta Santiago Bausili. Mientras que, además, economistas advierten sobre los problemas que esto puede generar sobre la coordinación entre la política monetaria y las políticas públicas, bloqueando la marcha del gobierno.

La reforma de la Carta Orgánica y el blindaje al presidente del BCRA

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Milei presentó oficialmente, el jueves pasado en cadena nacional, el texto del proyecto que envió al Congreso para reformar la Carta Orgánica del BCRA. El objetivo es despojar a la entidad monetaria de los mandatos sociales que actualmente posee, como la equidad, el empleo y el desarrollo económico, para mantener únicamente el de la "estabilidad monetaria", es decir, el evitar que la moneda pierda valor a través de la inflación.

Aunque los lineamientos conceptuales del proyecto ya se conocían de antemano, el mandatario reveló en su discurso cuál es el mecanismo fundamental por el que pretende lograr eso su objetivo.

Se trata de "blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política", explicó, de modo que, mientras la forma de nombramiento en su cargo se mantiene como hasta ahora, "la remoción será mucho más exigente" al requerir los dos tercios de los votos tanto del Senado como de Diputados.

Es decir, la designación formal del presidente del BCRA seguirá siendo a través de la mayoría simple en el Senado, pero su destitución requerirá una mayoría casi imposible de alcanzar, y encima en ambas cámaras.

Dado que la Carta Orgánica marca que la duración del mandato del presidente del Banco Central es de seis años, este blindaje supondría que atravesará los diferentes gobiernos, y por lo tanto no quedará a merced de los requerimientos del Poder Ejecutivo de turno.

Un blindaje con nombre y apellido: Santiago Bausili

Pero, a todo esto, el Gobierno suma un truco. En verdad, este blindaje lleva el nombre y apellido del actual titular del Banco Central: Santiago Bausili.

Esto se debe a que, aun cuando no tienen el acuerdo de la mayoría simple del Senado, el presidente del BCRA puede actuar con plenas funciones siendo nombrado por el Poder Ejecutivo "en comisión" (solo formalmente, hasta tanto la Cámara alta apruebe o rechace su nombramiento).

Dado que el proyecto mileísta de reforma de la Carta Orgánica no especifica que la remoción mediante los dos tercios de ambas cámaras sea solo para aquellos presidentes del BCRA nombrados con acuerdo del Senado, es razonable interpretar que esta rige también para los nombrados simplemente en comisión.

Bausili fue designado en comisión en diciembre de 2023 por decreto de Milei, sin que hasta ahora se haya reafirmado su nombramiento mediante el acuerdo del Senado. En ese decreto, se especifica que la designación es hasta septiembre de 2028, debido a que en verdad está completando el mandato de su antecesor Miguel Ángel Pesce, que fue renovado en septiembre de 2022.

Así, la sola aprobación del proyecto de reforma de la Carta Orgánica de Milei implicaría que Bausili tendría su mandato virtualmente garantizado hasta septiembre de 2028, condicionando al próximo gobierno si es que en las elecciones de 2027 resulta electo un presidente de signo político diferente.

Una autonomía del BCRA a medida de Milei

De este modo, la pretendida autonomía de la que se quiere dotar al Banco Central es en verdad un blindaje a medida de lo que quiere Javier Milei.

Bausili está lejos de ser políticamente neutral al estilo del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Al contrario, es el histórico socio de Luis Caputo en Anker, la consultora que ambos poseían en el sector privado. Y actuó, hasta ahora, cumpliendo los designios políticos tanto del ministro de Economía como de Milei mismo, quien ha llegado a publicar artículos con su firma en la web oficial de la entidad.

En ese sentido, Alejandro Vanoli, ex titular de la entidad entre 2014 y 2015, recordó a El Destape que la subordinación de Bausili al Poder Ejecutivo quedó plasmada en "las conferencias de prensa conjuntas o en que Milei fue el que decidió que desaparezcan las Lefi".

"Este institucionalismo es hipócrita, porque en 2015, cuando yo era el presidente del Banco Central, decían que tenía que renunciar para que asuma un presidente que esté alineado con Macri. Entonces, cuando el presidente del Banco Central es de centroderecha, lo quieren blindar. Cuando es progresista, se tiene que ir", agregó Vanoli.

Un ex funcionario de primera línea del equipo económico de Alberto Fernández, que prefirió hablar en off, alertó, en este contexto, que la inexistencia de coherencia entre la política monetaria y las políticas impulsadas por el Ejecutivo pueden ser paralizantes para el funcionamiento del gobierno. "La falta de coordinación es imposible. Chocás", señaló al respecto.

Para Haroldo Montagu, ex viceministro de Economía y economista jefe de la consultora Vectorial, "está comprobado empíricamente la necesidad que haya una coordinación entre la política fiscal y monetaria. Esta idea de una independencia absoluta ni siquiera es del Banco Central, es de la persona. No está claro que una persona por sí sola pueda manejar la política monetaria para el bien de un país".

En ese sentido, recordó que la Reserva Federal estadounidense, que sí es independiente, tiene un mandato múltiple que incluye la maximización del nivel de empleo, y señaló que es un caso incomparable a cualquier otro porque tiene la posibilidad de emisión del dólar.

"Países como los nuestros necesitan la coordinación de todas las políticas económicas, monetarias, de ingreso. Lógicamente que los funcionarios del Banco Central tienen que estar alineados a la idea del Poder Ejecutivo, elegido por por por la mayoría de la población", concluyó Montagu.