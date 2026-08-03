En medio del debate por la Ley del Libro, la Feria de Editores celebra 15 años y redobla su apuesta por la bibliodiversidad. Foto: Matías Moyano.

En medio de un panorama complicado para la industria editorial, ya que el Gobierno Nacional nuevamente intenta derogar la Ley 25.542, conocida como Ley de Libro o Ley de Actividad Librera, la Feria de Editores se abre camino una vez más con la misma premisa de hace 15 años: "Si leés hay un libro para vos". Editores independientes de argentina e internacionales se reunirán del jueves 6 al domingo 9 de agosto, de 14 a 21 h, para compartir amplios catálogos y convocar a miles de lectores a descubrir autores, charlar y demostrar que la literatura está más viva que nunca.

El evento tendrá lugar una vez más en el Complejo C Art Media (Corrientes 6271, CABA) y con entrada libre y gratuita. Sin embargo, este año la entrada tendrá que reservarse previamente, sin pagar absolutamente nada, por passline. Al ser un evento tan convocante, que cada año recibe más lectores, en la fila de espera se reparte café gratuito. También, en la mesa de entrada, se puede retirar un libro gratis que se edita especialmente para la FED; y este año tendrá la temática de trabajo, que cuenta con 10 textos inéditos producto de una convocatoria especial organizada por La FED y Finnegans Impacto. Son de stock limitado, por lo que, si querés asegurarte tu ejemplar, es mejor ir a primera hora cualquiera de los 4 días.

En medio del debate por la Ley del Libro, la Feria de Editores celebra 15 años y redobla su apuesta por la bibliodiversidad. Foto: Matías Moyano.

¿Qué se puede hacer en la Feria de Editores?

Una vez adentro del Complejo C, las personas que entran se encontrarán de lleno con un mar de libros. Stands de más de 330 editoriales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y España estarán presentes con sus novedades de narrativa, ensayo, poesía, música, cine, libros ilustrados y libros álbum, novela gráfica, ciencias sociales, humanidades, periodismo, entre otros. Es decir que hay libros para todos los gustos.

Los stands están atendidos por los propios editores de cada sello por lo que se pueden recibir recomendaciones personalizadas según tus gustos, otros libros que te gustaron o alguna búsqueda en especial en cuanto a la literatura. Por eso, es un lugar para ir con tiempo y recorrer cada uno de los locales y permitirse descubrir libros que, de otra forma, no conocerías. Sin embargo, eso no será todo: otro de los platos fuertes de esta edición serán las charlas y actividades de las que se puede participar.

La mirada sobre el pasado y su construcción actual es el tema de cierre de la FED 2026, en una exposición de Camila Perochena llamada Editar el pasado para gobernar el presente. También destaca una entrevista pública al dramaturgo Mauricio Kartún que girará en torno a los cuatro momentos creativos para entender la escritura como un cuerpo vivo, las reglas, las limitaciones y cómo perder el miedo a lo seguro.

En el cronograma también figuran charlas sobre la relación entre literatura y oralidad; el derecho a la ciudad versus la gentrificación; escribir entre la ficción y la memoria; la correspondencia de Walter Benjamin; la filosofía, la ficción y la física contemporánea; las formas de pensarse y escribir en formatos de diario, crónica y no ficción; y textos sobre aquello que no se domestica. También, habrá una conversación literaria y filosófica sobre Borges, y una charla sobre cómo piensa y escribe la nueva generación de escritoras rioplatenses. Toda la programación completa y los horarios se pueden encontrar en la página oficial de la Feria de Editores.

En medio del debate por la Ley del Libro, la Feria de Editores celebra 15 años y redobla su apuesta por la bibliodiversidad. Foto: Matías Moyano.

Todos los espacios del Complejo C Art Media serán aprovechados en esta edición, inclusive la terraza. Este año contará con varias actividades coordinadas por Boche, un grupo de influencers de literatura y agitadoras de la cultura.

El sábado 8 habrá cuatro actividades. A las 15, Festival de recomendaciones con cuatro creadoras de contenido literario, a las 16.30, cine y literatura argentinos (presenta Mubi) con Laura Casabé, Gustavo Fontán, Martín Rejtman y Rodrigo Moreno, y la moderación de Milagros Porta. A las 17.30 hs: Audiolibros Por qué leer en vivo. A las 19, Noche Equis; un ciclo de lecturas de poesía organizado por Lucía Igol y Pierre Froidevaux.

Por su parte, el domingo 9, a las 15, Atte. La porcel, una experiencia cultural inmersiva que desdibuja los límites entre el artista y el espectador. Participa: Cynthia Edul y modera Lule Gallo. A las 16.30 hs: Escuela de escritura, 10 consejos para escribir con Luciano Lamberti. A las 19, el espacio cerrará con una obra de teatro: Un hombre peligroso. Una experiencia inmersiva que nos sumerge en los mítines secretos anarquistas y en todo el movimiento revolucionario de comienzos del siglo XX en Argentina que requiere inscripción previa.

Además, la FED celebrará sus 15 años con una fiesta el sábado 8 desde las 23.50, en el Teatro Vorterix (Av. Federico Lacroze 3455), la celebración se hace con el objetivo de brindar por lo mejor de la edición independiente, con las y los lectores, editores, libreros, autores y quienes hacen posible toda la cadena del sector. Las entradas ya están disponibles.

En medio del debate por la Ley del Libro, la Feria de Editores celebra 15 años y redobla su apuesta por la bibliodiversidad. Foto: Matías Moyano.

El mensaje de la FED en defensa de la Ley de actividad librera

Al igual que en 2023, la Feria de Editores se posiciona en defensa de la Ley de Actividad Librera que el Gobierno Nacional busca derogar en su nuevo paquete de reformas. "Esta ley es ejemplo en todo Latinoamérica y se inspiró en los principales mercados editoriales del mundo: Francia, Alemania y España. Luego fue emulada por Portugal, Italia, Austria, Japón, Países Bajos y varios países más", sostienen desde la organización.

Asimismo, alientan: "Como comunidad, instamos a reflexionar sobre la importancia de preservar y fortalecer nuestro ecosistema literario. Juntos, editoriales, librerías y lectores podemos debatir mejoras a la ley, cambios, pero no se puede derogar unilateralmente una ley que se gestó en el debate y con información de calidad sobre el funcionamiento del ecosistema del libro".