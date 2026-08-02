Malasia reemplaza a Baréin en la Fórmula 1 2026: los motivos del regreso de Sepang

La Fórmula 1 volverá a competir en Malasia durante la temporada 2026, aunque lo hará bajo una modalidad inédita. El circuito de Sepang albergará entre el 2 y el 4 de octubre el Gran Premio de Baréin, que no pudo disputarse en abril debido a la inestabilidad y los problemas de seguridad en Medio Oriente. El acuerdo permitirá recuperar una de las fechas suspendidas y elevar nuevamente el calendario a 23 competencias.

La decisión fue anunciada por la Fórmula 1 y la FIA después de analizar distintas alternativas para reprogramar la carrera. Baréin y Arabia Saudita habían quedado fuera de sus fechas originales, previstas para abril, ante el agravamiento de la situación regional. Aunque se evaluó regresar al circuito de Sakhir durante la segunda mitad del año, la continuidad del conflicto obligó a buscar una sede fuera de la zona.

Por eso, el evento tendrá una particularidad: no será denominado Gran Premio de Malasia. Su nombre oficial será “Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia”, resultado del acuerdo alcanzado entre la categoría, la FIA y los gobiernos de ambos países. Baréin conservará la identidad y el respaldo económico de la competencia, mientras que Malasia aportará el escenario, la infraestructura y la organización local.

Sepang aparece como una solución lógica porque posee un circuito preparado para recibir inmediatamente a la máxima categoría. Inaugurado en 1999 y ausente del calendario desde 2017, el trazado cuenta con 5,543 kilómetros, 15 curvas y ocho rectas. Su diseño combina sectores veloces, cambios de dirección, curvas de media velocidad y dos rectas largas que desembocan en frenadas fuertes, características que suelen favorecer los sobrepasos.

La pista también es especialmente exigente para los autos y los pilotos. Las altas temperaturas y la humedad obligan a trabajar con atención en la refrigeración del motor, los frenos y el habitáculo. A eso se suma el clima tropical, capaz de transformar una carrera seca en una prueba bajo lluvia intensa en pocos minutos. La degradación de los neumáticos y la elección del momento adecuado para detenerse en boxes pueden resultar determinantes.

El regreso de Sepang también conlleva un importante desafío logístico. La carrera quedará ubicada entre los Grandes Premios de Azerbaiyán y Singapur, formando tres fines de semana consecutivos. Los equipos deberán trasladar autos, repuestos y cientos de integrantes desde Bakú hacia el sudeste asiático en pocos días, para luego afrontar otra competencia nocturna en Singapur.

La inclusión de Malasia todavía está sujeta a los acuerdos finales y a la aprobación del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA. Sin embargo, el anuncio representa una respuesta rápida ante una situación excepcional: prioriza la seguridad en Baréin, evita perder otra fecha y recupera un circuito histórico. Sepang tendrá así una oportunidad inesperada para demostrar que todavía puede ocupar un lugar estable dentro del calendario de la Fórmula 1.