Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 2 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 11 minutos
Domingo de nubes y claros en Capital Federal: 12°, humedad del 98% y sin lluvia
La Capital Federal transita la madrugada de este domingo con un cielo de nubes y claros y una temperatura de 12°C. El registro de las 3 de la mañana, según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, también marca una sensación térmica de 12°C y una humedad del 98%.
Para esta hora, la probabilidad de lluvia es del 0%, un dato que despeja los planes al aire libre. La nubosidad, en tanto, es del 20% y la visibilidad alcanza los 7 kilómetros, sin presencia de niebla.
El viento medio es de 11 km/h, con ráfagas de 21 km/h. La presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa, mientras que el punto de rocío queda en 11°C. Para las zonas de altura, la cota de nieve se ubica en 3700 metros.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 1 de agosto
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A qué hora enpieza el temporal fuerte en el AMBA
El SMN emitió alertas amarillas y naranjas por el avance de un sistema de inestabilidad que afectará a gran parte del país. El fenómeno podría provocar lluvias intensas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y vientos de gran intensidad.
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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Cuándo vuelve a salir el sol en Buenos Aires, según el SMN
El fin de julio se caracterizó por la niebla, la humedad y los pocos momentos de sol. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que llegará un cambio drástico, aunque antes se presentarán lluvias y tormentas.
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Una masa de aire antártico traerá temperaturas de hasta -20 grados
El marcado descenso de temperaturas se sentirá hasta el viernes 31 de julio. Habrá nevadas y mínima en el sur del país.
06:14 | 29/07/2026
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15:30 | 28/07/2026
Avanza un fenómeno que provocará granizo, fuertes tormentas y abundantes lluvias
La Argentina atravesará distintos fenómenos meteorológicos en los próximos días producto del avance de distintos frentes que darán lugar a jornadas húmedas, frescas y nubosas. ¿Cuándo es el momento de mayor riesgo?
El momento de mayor inestabilidad tendrá lugar entre la noche del viernes 31 de julio y la madrugada del sábado 1 de agosto.
15:15 | 28/07/2026
Los incendios y la sequía en Burdeos encienden las alarmas en Francia
Olas de calor extremas y dos meses sin lluvias aceleran una de las vendimias más tempranas de la historia. A la amenaza climática sobre los viñedos se suma una crisis estructural por la caída del consumo global y la depreciación de los vinos de alta gama.
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