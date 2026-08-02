Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 2 de agosto

La Capital Federal transita la madrugada de este domingo con un cielo de nubes y claros y una temperatura de 12°C. El registro de las 3 de la mañana, según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, también marca una sensación térmica de 12°C y una humedad del 98%.

Para esta hora, la probabilidad de lluvia es del 0%, un dato que despeja los planes al aire libre. La nubosidad, en tanto, es del 20% y la visibilidad alcanza los 7 kilómetros, sin presencia de niebla.

El viento medio es de 11 km/h, con ráfagas de 21 km/h. La presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa, mientras que el punto de rocío queda en 11°C. Para las zonas de altura, la cota de nieve se ubica en 3700 metros.