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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 2 de agosto

En VIVO - Actualizado hace 8 minutos

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Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.

Hace 11 minutos

Domingo de nubes y claros en Capital Federal: 12°, humedad del 98% y sin lluvia

La Capital Federal transita la madrugada de este domingo con un cielo de nubes y claros y una temperatura de 12°C. El registro de las 3 de la mañana, según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, también marca una sensación térmica de 12°C y una humedad del 98%.

Para esta hora, la probabilidad de lluvia es del 0%, un dato que despeja los planes al aire libre. La nubosidad, en tanto, es del 20% y la visibilidad alcanza los 7 kilómetros, sin presencia de niebla.

El viento medio es de 11 km/h, con ráfagas de 21 km/h. La presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa, mientras que el punto de rocío queda en 11°C. Para las zonas de altura, la cota de nieve se ubica en 3700 metros.

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 1 de agosto

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12:31 | 31/07/2026

A qué hora enpieza el temporal fuerte en el AMBA

El SMN emitió alertas amarillas y naranjas por el avance de un sistema de inestabilidad que afectará a gran parte del país. El fenómeno podría provocar lluvias intensas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y vientos de gran intensidad.

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07:16 | 31/07/2026

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo

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El cambio climático ha disparado la probabilidad de incendios en España y Francia, según científicos

FOTO DE ARCHIVO. Árboles arden durante los incendios en Artana, España

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15:41 | 30/07/2026

Se viene la tormenta en el AMBA con lluvias de intensidad variada

Para finalizar la semana se espera un pico de lluvias intensas y viento, mientras se espera el inicio del fin de semana con chaparrones.

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Un incendio forestal arrasa el este de Inglaterra, pero no supone amenaza para cercana central nuclear

Incendio forestal cerca de Dunwich

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13:39 | 30/07/2026

Cuándo vuelve a salir el sol en Buenos Aires, según el SMN

El fin de julio se caracterizó por la niebla, la humedad y los pocos momentos de sol. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que llegará un cambio drástico, aunque antes se presentarán lluvias y tormentas.

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George y Amal Clooney huyen de su lujosa residencia en Francia a causa de los incendios forestales

83.ª edición de los Globos de Oro en Beverly Hills

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06:47 | 30/07/2026

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo

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16:27 | 29/07/2026

Una masa de aire antártico traerá temperaturas de hasta -20 grados

El marcado descenso de temperaturas se sentirá hasta el viernes 31 de julio. Habrá nevadas y mínima en el sur del país.

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06:14 | 29/07/2026

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo

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15:30 | 28/07/2026

Avanza un fenómeno que provocará granizo, fuertes tormentas y abundantes lluvias

La Argentina atravesará distintos fenómenos meteorológicos en los próximos días producto del avance de distintos frentes que darán lugar a jornadas húmedas, frescas y nubosas. ¿Cuándo es el momento de mayor riesgo?

El momento de mayor inestabilidad tendrá lugar entre la noche del viernes 31 de julio y la madrugada del sábado 1 de agosto.

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15:15 | 28/07/2026

Los incendios y la sequía en Burdeos encienden las alarmas en Francia

Olas de calor extremas y dos meses sin lluvias aceleran una de las vendimias más tempranas de la historia. A la amenaza climática sobre los viñedos se suma una crisis estructural por la caída del consumo global y la depreciación de los vinos de alta gama.

Incendios forestales en el suroeste de Francia

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05:57 | 28/07/2026

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