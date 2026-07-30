George y Amal Clooney huyen de su lujosa residencia en Francia a causa de los incendios forestales

El actor de Hollywood George Clooney y su esposa británica Amal, abogada especializada en derechos humanos, han evacuado su lujosa residencia de Brignoles a causa de los incendios forestales que arrasan la región del sur de Francia, según informó el jueves el representante de Clooney.
El portavoz facilitó a Reuters una carta que el actor envió a Didier Bremond, alcalde de Brignoles, en la que expresaba su preocupación ante los incendios forestales que asolan numerosas regiones de Francia.
"Querido Didier: En este momento no tenemos ni idea de si nuestra preciosa casa sobrevivirá a este terrible momento y, mientras evacuamos Brignoles, queremos destacar dos cosas", escribió Clooney.
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"En primer lugar, esperamos que tú y los habitantes de nuestra ciudad estéis a salvo y, en segundo lugar, que Amal y yo nos comprometemos a asegurarnos de que, pase lo que pase con nuestro pueblo, formamos parte de esta comunidad y contribuiremos a su recuperación. Amamos Brignoles y a nuestros amigos que viven allí", añadió.
La pareja y sus gemelos de nueve años, Alexander y Ella, obtuvieron la nacionalidad francesa en 2025.
Los Clooney compraron su casa de Brignoles, situada en un viñedo de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, en 2021, cuando tenía un valor estimado de unos 9 millones de euros (10,3 millones de dólares).
Con información de Reuters