George y Amal Clooney huyen de su lujosa residencia en Francia a causa de los incendios forestales

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El actor de Hollywood George Clooney y su esposa británica ‌Amal, abogada ‌especializada en derechos humanos, han evacuado su lujosa residencia de Brignoles a causa de los incendios forestales que arrasan la región del sur de Francia, según informó el ​jueves el ⁠representante de Clooney.

El portavoz facilitó ‌a Reuters una carta que ⁠el actor envió ⁠a Didier Bremond, alcalde de Brignoles, en la que expresaba su preocupación ante ⁠los incendios forestales que asolan ​numerosas regiones de Francia.

"Querido ‌Didier: En este ‌momento no tenemos ni idea de ⁠si nuestra preciosa casa sobrevivirá a este terrible momento y, mientras evacuamos Brignoles, queremos destacar dos ​cosas", ‌escribió Clooney.

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"En primer lugar, esperamos que tú y los habitantes de nuestra ciudad estéis a salvo y, en segundo lugar, ⁠que Amal y yo nos comprometemos a asegurarnos de que, pase lo que pase con nuestro pueblo, formamos parte de esta comunidad y contribuiremos a su recuperación. Amamos Brignoles y ‌a nuestros amigos que viven allí", añadió.

La pareja y sus gemelos de nueve años, Alexander y Ella, obtuvieron la nacionalidad francesa en 2025.

Los Clooney ‌compraron su casa de Brignoles, situada en un viñedo de la región ‌de Provenza-Alpes-Costa ⁠Azul, en 2021, cuando tenía un valor estimado de ​unos 9 millones de euros (10,3 millones de dólares).

Con información de Reuters