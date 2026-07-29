El regreso del juicio por la desaparición de Loan después de la feria judicial volvió a estar cargado de tensión cuando en el inicio de la audiencia uno de los abogados defensores planteó que en Goya se estaba desarrollando otra causa a la que fueron citados testigos que participaron del juicio. A ese reclamo se sumó el abogado Rodolfo Baqué, que representa a Elizabeth Cutaia, la abogada acusada de entorpecer la investigación y consideró que “ese expediente no está vinculado directamente con la desaparición” pero aseguró que “la simultaneidad podría afectar el derecho de defensa”. Después de algunos cruces y polémicas, otras defensas adhirieron al pedido de postergar el juicio y tras un cuarto intermedio de una hora y media el Tribunal declaró que “no tiene atribución para intervenir” en el otro expediente y rechazó la postergación.

Los testimonios clave en el juicio por el caso Loan

Después del cuarto intermedio, los testimonios del día empezaron con un mecánico y dueño de una gomería de la localidad de 9 de Julio, que también es cuñado de María Noguera, mamá de Loan, que contó que el día de la desaparición llegó a su local un hombre a arreglar una moto porque “tenía que ir a buscar a un niño perdido en el campo”. Finalmente se supo que ese hombre fue quien acompañó durante esa tarde a Antonio Benítez, uno de los principales imputados. A continuación, la declaración que sumaron al juicio fue la de Víctor Fernández, un panadero de 9 de Julio y cuñado de Mónica Millapi. Su testimonio era importante ya que sus hijos estuvieron en el naranjal el día de la desaparición.

El hombre explicó que los niños, menores de edad, habían ido al lugar con Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez porque los llevó Mónica, que es su cuñada, y que “llegó ese día y pidió permiso para que sus sobrinos fueran al almuerzo”. En su relato, el padre de los menores que estuvieron en el naranjal contó que sus hijos le dijeron que estaban jugando “en la carpita cerca del tacuaral y a pocos metros de Mónica y Daniel” y aseguró que “Loan dijo ‘me voy con mi papá’ y fue en dirección al camino para la casa de la abuela Catalina”. Después, Víctor Fernandez aseguró que no supieron nada más y destacó que el papá del pequeño desaparecido y uno de sus hermanos lo convocaron “para saber cómo y de dónde salió el pequeño del naranjal”. Con su declaración y con una nueva polémica en torno a la citación de un testigo, terminó la primera parte del día y el Tribunal pasó a cuarto intermedio.

Los otros testimonios que apuntan a Maciel

Cuando se reinició el debate fue el turno de los policías de 9 de Julio, Mariano Duarte y Hugo Alegre. El primero en declarar, Duarte, fue quien recibió la llamada de Victoria Caillava alrededor de las 16.30 del día de la desaparición para decirle que “un niño se perdió en el campo y queríamos que viniera la policía”. Según su relato, la mujer “estaba tranquila, sin tono de preocupación” y contó que él le informó que estaba de franco y que le iba a avisar a un colega. Sin embargo, dijo, alrededor de las 17 recibió la convocatoria del ex comisario Walter Maciel para que todo el personal esté en la comisaría para la búsqueda de un menor.

Por su parte, el policía Hugo Alegre contó que fue convocado por el excomisario Maciel para quedar de “custodia” en el lugar donde habían encontrado el botín de Loan. Estuvo en ese lugar durante más de una hora a la espera de la llegada de una perito que recogió la prueba. El relato del policía complicó al ex comisario ya que señaló que el botín estaba semienterrado y que incluso él le tomó fotos, cuando consta como prueba que el calzado había sido retirado del barro por Laudelina y su hija Macarena. En ese lugar, detalló, no vio perros entrenados para buscar rastros ni nada similar, sólo había mucho barro. Además, Alegre contó que se llevaron la prueba sin que él haya firmado acta de secuestro de la evidencia, algo que debería haber hecho por haber participado del operativo.

Para la próxima audiencia en el juicio está prevista la declaración de más policías, incluido el exjefe Regional de la Policía de Corrientes Roque Báez, que era el jefe de Maciel y llegó al campo en la noche de la desaparición para dirigir la búsqueda. Además, está prevista la declaración de Gabina Peloso, quien dirigía el Hospital en esas fechas y deberá responder no sólo por los movimientos de médicos y ambulancias durante la búsqueda sino también por la salud de Victoria Caillava, un tema que fue debate durante la desaparición del pequeño y los viajes fuera de 9 de Julio de la ex funcionaria imputada. Mientras tanto, la familia del pequeño espera que durante las declaraciones se rompa el pacto de silencio y se sepa qué pasó y dónde está Loan.