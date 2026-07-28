Chau River: uno de los marginados se iría a otro club del fútbol argentino

En River Plate continúa la crisis después de la derrota por 1 a 0 ante Barracas Central en el Estadio Más Monumental en el debut del Torneo Clausura del pasado sábado que se sumó a la eliminación de la Copa Argentina en 16avos ante Aldosivi en Salta. Horas después de lo sucedido en Núñez, un futbolista de los marginados por la dirigencia está muy cerca de dejar la institución para sumarse a otro club del fútbol argentino. Sin tener lugar en el plantel de Eduardo "Chacho" Coudet, su futuro sería en un equipo que juega nada más y nada menos que la Copa Libertadores.

El "Millonario" tiene como uno de sus grandes objetivos del semestre ganar la Sudamericana, para la cual ya está en octavos después de una fase de grupos casi ideal sin derrotas en la cosechó cuatro victorias y dos empates. En algunos de los partidos fue protagonista Maximiliano Salas, el delantero que llegó por una cifra millonaria desde Racing con Marcelo Gallardo como DT y convirtió dos goles en el certamen en 2026. Sin embargo, ahora es uno de los borrados y se iría a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Salas, de ser borrado por la dirigencia en River a seguir su carrera en Independiente Rivadavia y jugar la Libertadores

Según aseguró el periodista César Luis Merlo en su cuenta de X (ex-Twitter), River ya negocia con la "Lepra" mendocina la salida del atacante. Este último se iría a préstamo, aunque aún no se conocieron las condiciones de dicha negociación entre las dirigencias. De esta manera, el correntino podría continuar en actividad después de que Stéfano Di Carlo y compañía tomen la decisión de apartarlo junto a otros jugadores que tampoco son tenidos en cuenta por el cuerpo técnico actual.

Para colmo, tendría lugar en el plantel que afrontará la Copa Libertadores. Los dirigidos por Alfredo Berti que ya no cuentan con Sebastián Villa -en Boca Juniors- vienen de empatar en el debut del Torneo Clausura con Atlético Tucumán en condición de visitante enfrentarán a Fluminense el próximo martes 11 de agosto desde las 19 horas en Brasil por la ida de los octavos de final del certamen continental. La vuelta tendrá lugar una semana más tarde en Mendoza para buscar la clasificación a cuartos.

Maximiliano Salas seguiría su carrera en Independiente Rivadavia de Mendoza

Los números de Salas en River

Partidos jugados : 37.

: 37. Goles : 7.

: 7. Asistencias : 2.

: 2. Títulos: no ganó.

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El "Millonario" de Eduardo "Chacho" Coudet se enfrentará al "Lobo" platense este miércoles 29 de julio desde las 19.15 por la segunda fecha del Torneo Clausura en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. El árbitro de este cotejo será Leandro Rey Hilfer y la televisación estará a cargo de ESPN Premium. El antecedente más reciente entre ambos es del campeonato anterior donde, en el Monumental, el local se impuso por 2 a 0 con un doblete del colombiano Juan Fernando Quintero, quien rescindió su contrato con el club de Núñez recientemente.