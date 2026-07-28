“No sabía que tenía antecedentes”: habló el padre de Isabella y defendió a la madre

La investigación por la muerte de Isabella, la niña de dos años fallecida en Villa Gesell, sumó recientemente declaraciones públicas. El padre de la nena, José Daniel Aguirre, salió a bancar a su pareja, Lucía Sosa, después de que la mujer quedara en el centro del conflicto tras la muerte dudosa de la menor.

"Para mí fue un accidente", dijo Aguirre al referirse a la muerte de Isabella y aseguró que nunca imaginó que pudiera tratarse de un hecho intencional. Los dichos del hombre de 53 años salen a la luz en medio de una investigación sensible, que cobró fuerte mediatización después de que trascendiera que la madre había sido investigada años atrás por las muertes de otras dos hijas en circunstancias similares.

Según el relato de Aguirre, el día del hecho regresó de trabajar y encontró a la nena acostada en la cama. Contó que intentó comprobar si tenía signos vitales tomándole el pulso, pero que no respondió. A partir de allí comenzó la desesperada asistencia médica, aunque los esfuerzos resultaron insuficientes para salvarle la vida.

El testimonio del papá de Isabella

El padre aseguró que desconocía por completo los antecedentes judiciales de Lucía Sosa relacionados con el fallecimiento de otras dos niñas. Se trata de información que se hizo pública una vez iniciada la investigación por la muerte de Isabella.

En la misma entrevista, el hombre insistió en que no cree que la mujer haya actuado con intención de dañar a la pequeña y sostuvo que todo ocurrió de manera accidental. Sus declaraciones contrastan con la cautela que mantienen los investigadores, quienes continúan reuniendo pruebas para reconstruir lo sucedido.

El caso generó una profunda conmoción en Villa Gesell y en el resto del país debido a la sucesión de antecedentes vinculados a la madre y a las dudas que rodean las circunstancias del fallecimiento.

La espera de las pericias

La causa por la muerte de la menor permanece en plena etapa investigativa. La Fiscalía busca determinar con precisión cómo se produjo la muerte de la niña que, de acuerdo a la autopsia, fue consecuencia de una asfixia obstructiva de carácter no traumático. Resta establecer el contexto en el que ocurrió y si existió algún tipo de responsabilidad penal.

En el marco de la investigación también se realizaron allanamientos en la vivienda familiar y se adoptaron medidas de protección respecto del hermano de la menor. Continúan realizándose pericias médicas, psicológicas y análisis de distintos elementos secuestrados durante los procedimientos.

Por el momento, la Justicia no dejó trascender hipótesis concretas sobre el caso. Se esperan los resultados de las diferentes pericias realizadas para avanzar finalmente en determinar qué pasó con Isabella.