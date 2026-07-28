Tarin Graham, esteticista de Madonna, sobre cómo cuida su piel a sus 62 años: "La hidratación es la clave para que la piel luzca joven".

Madonna, la icónica reina del pop, tiene 62 años y una piel que muchas mujeres admiran. Además de hacerse procedimientos estéticos al igual que la mayoría de las celebridades, su esteticista reveló cuál es la rutina de skincare que sigue y que cualquier persona puede incorporar para disminuir las arrugas y mejorar la textura y firmeza de la piel.

Aunque la genética y los tratamientos dermatológicos influyen significativamente en el aspecto de la piel, los especialistas coinciden en que la constancia y una rutina adecuada son fundamentales para mantener un cutis saludable con el paso de los años. Desde hace más de una década, Madonna trabaja junto a la esteticista Tarin Graham, quien reveló algunos de los hábitos que la cantante sigue a diario para cuidar su piel.

Las claves para tener la piel de Madonna a los 62 años

Según explicó, uno de los errores más frecuentes que cometen las personas es utilizar productos que no se adaptan a las necesidades de su piel. "El mayor error que comete la gente con su rutina de cuidado de la piel es el uso excesivo de productos que no son adecuados para su tipo de piel. Siempre recomiendo consultar con una esteticista o un dermatólogo para encontrar la mejor rutina según cada tipo de piel", aseguró Graham en diálogo con W Magazine.

La hidratación, el paso más importante

Uno de los pilares de la rutina de Madonna es mantener la piel correctamente hidratada. Para lograrlo, los expertos recomiendan utilizar activos humectantes, especialmente ácido hialurónico, un ingrediente capaz de atraer y retener agua en la piel, ayudando a mejorar su elasticidad y a que las líneas de expresión sean menos visibles. Podés incorporarlo tanto en fórmula de sérum como de crema o ambas.

"La hidratación es la clave para que la piel luzca joven. Todos sabemos que la piel seca hace que las arrugas sean más visibles. La mejor forma de mantener la piel hidratada es utilizando productos que contengan ácido hialurónico", explicó Graham. Además de incorporar activos hidratantes, la cantante mantiene una rutina diaria que incluye limpieza facial por la mañana y por la noche, aplicación de sérums hidratantes, cuidado específico del contorno de ojos y una crema humectante para sellar la hidratación.

Tratamientos profesionales como complemento

Esta rutina se complementa con tratamientos realizados en el consultorio dermatológico varias veces por semana. Entre ellos se encuentran sesiones de oxigenación facial, terapia con luz LED, dermoabrasión e infusión de activos hidratantes y antioxidantes, procedimientos que buscan mejorar la textura, la luminosidad y la calidad de la piel. Sin embargo, los especialistas destacan que estos procedimientos no reemplazan los cuidados diarios, sino que potencian sus resultados.

La constancia, la verdadera fórmula para una piel radiante

Más allá de los tratamientos o los ingredientes utilizados, tanto Graham como el dermatólogo Paul Jarrod Frank coinciden en que el verdadero secreto del cuidado de la piel está en la disciplina. "La constancia, la rutina y encontrar algo que funcione son la clave para Madonna", afirmó Frank. El especialista agregó: "Madonna es una persona extremadamente metódica y disciplinada, y sigue al pie de la letra los cuidados esenciales".

Para quienes no pueden sostener una rutina compleja, Frank recomienda simplificar el cuidado diario y enfocarse en tres hábitos fundamentales: aplicar protector solar todos los días, evitar la exposición excesiva al sol e hidratar la piel de forma constante. Por supuesto, dormir adecuadamente, seguir una alimentación saludable, practicar actividad física y regular el estrés son hábitos innegociables que también debés aplicar para tener una piel saludable.