El gobierno profundiza el ajuste y ahora reduce la estructura de la Comisión Nacional de Energía Atómica

El gobierno profundiza el ajuste y ahora redujo la estructura de la CNEA

El Gobierno nacional profundizó el ajuste en el sector nuclear tras los despidos masivos de julio y ahora oficializó la restructuración de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). En tanto, las protestas continúan en las sedes de la CNEA, con reclamos por la reincorporación de los despedidos y la defensa de la investigación aplicada a la salud y la energía. Ravier celebró que durante la gestión libertaria se pasó de 645 cargos a 272, un 57,83% menos.

A través del Decreto 655/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo achicó la estructura de la CNEA. La medida se suma a los recientes despidos de profesionales. A principio de mes, el Gobierno confirmó 61 desvinculaciones de personal mayormente administrativo, mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció cerca de 100 a 170 cesantías de personal calificado.

En aquel momento, los trabajadores denunciaron un “vaciamiento” y realizaron protestas pacíficas que fueron reprimidas por la Gendarmería Nacional. Las movilizaciones incluyeron cortes y permanencias en las sedes, con consignas como “No al vaciamiento, no a la entrega”, en defensa de proyectos estratégicos como el reactor CAREM y el RA-10.

El decreto actual ajusta las gerencias de área en siete, abarcando desde Energía Nuclear hasta Aplicaciones a la Salud, pero con menos departamentos y divisiones, lo que implica pérdida de capacidad operativa. La normativa fijó un plazo de 60 días para que las autoridades de la CNEA presenten la propuesta de estructura organizativa de nivel inferior ante la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, conducida bajo la órbita del Ministerio de Desregulación.

La estructura anterior de CNEA

Según lo informado por la propia CNEA, el organismo contaba con un total de 645 unidades organizativas, distribuidas de la siguiente manera:

2 Autoridades Políticas

11 Gerencias de Área

1 Gerencia de primer nivel operativo

45 Gerencias de segundo nivel operativo

49 Subgerencias

240 Departamentos

283 Divisiones

7 Secciones

1 Unidad de Ciberseguridad

1 Unidad de Auditoría Interna

1 Gerencia de Auditoría Interna Adjunta

4 Subgerencias de Auditoría Interna

"La actual estructura organizativa del citado Organismo está conformada por un total de seiscientas cuarenta y cinco (645) unidades organizativas…" (Decreto 655/2026)

La nueva estructura de organismo

El decreto establece un recorte significativo en los niveles inferiores, fijando un máximo de:

32 Gerencias de segundo nivel operativo

48 Subgerencias de segundo nivel operativo

1 Auditoría Interna Adjunta

4 Supervisiones de Auditoría

168 Departamentos

7 Divisiones

"La que deberá prever un máximo de treinta y dos (32) Gerencias de segundo nivel operativo, cuarenta y ocho (48) Subgerencias… ciento sesenta y ocho (168) Departamentos y siete (7) Divisiones." (Decreto 655/2026)

Denuncia de los trabajadores del CNEA

Los gremios (ATE y APCNEAN) advirtieron que la reducción compromete la producción de radioisótopos para tratamientos oncológicos, un área vital para la salud pública. Además, señalaron que la medida acelera la fuga de profesionales altamente calificados.

En paralelo, diputados de Unión por la Patria recibieron a trabajadores del CONICET y la CNEA, que denunciaron un “cientificidio” y se comprometieron a acompañar las movilizaciones contra el desmantelamiento. La oposición alertó que el ajuste no solo afecta empleos, sino también la soberanía tecnológica nuclear, construida durante más de siete décadas de desarrollo pacífico.

En este contexto, dirigentes denunciaron que los despidos forman parte de un acuerdo para transferir secretos tecnológicos del reactor CAREM a empresas estadounidenses.

La Secretaría de Asuntos Nucleares justificó la medida en la necesidad de “optimizar” la gestión y reducir el “sobredimensionamiento” de la estructura. Sin embargo, los trabajadores sostienen que el ajuste es un vaciamiento deliberado, que paraliza proyectos estratégicos y debilita la capacidad científica nacional.

Las protestas continúan en las sedes de la CNEA, con reclamos por la reincorporación de los despedidos y la defensa de la investigación aplicada a la salud y la energía.