Eligen un gol a la Selección Argentina como el mejor del Mundial 2026

Un gol a Argentina fue elegido como el mejor del Mundial 2026.

Un gol que le hicieron a la Selección Argentina acaba de ser elegido como el mejor del Mundial 2026. La Copa del Mundo terminó hace apenas ocho días y los usuarios ya escogieron el tanto más destacado de todo el torneo, a través de la votación en el sitio web oficial de la FIFA en la plataforma FIFA Play.

El grito seleccionado fue nada menos que el de Sidny Lopes Cabral, el lateral izquierdo de 23 años que nació en Países Bajos pero participó en el máximo certamen para el combinado de Cabo Verde. En el marco de los 16avos de final, el defensor estaba en posición de extremo cuando enganchó hacia adentro para dejar en el camino a Alexis Mac Allister. De derecha sobre el vértice izquierdo del área albiceleste, el jugador de Trabzonspor de Turquía despachó un verdadero "bombazo" desde casi 20 metros, que se clavó en el ángulo superior izquierdo del arquero Emiliano "Dibu" Martínez.

El golazo de Lopes Cabral no le alcanzó a Cabo Verde frente a Argentina.

Por si fuese poco, dicho tanto significó el 2-2 parcial a los 102 minutos de juego para el sorprendente elenco africano ante el entonces vigente campeón. Luego, finalmente fue victoria argentina por 3-2 en la prórroga para así avanzar a los octavos de final, en un encuentro que le demandó más energía, físico y sufrimiento de lo que se esperaba en la previa.

Video: el gol de Lopes Cabral, de Cabo Verde, a Argentina fue elegido el mejor del Mundial 2026

Cuáles fueron los candidatos a mejor gol del Mundial 2026, con dos de Argentina