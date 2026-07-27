Eligen un gol a la Selección Argentina como el mejor del Mundial 2026

Un gol que le hicieron a la Selección Argentina acaba de ser elegido como el mejor del Mundial 2026. La Copa del Mundo terminó hace apenas ocho días y los usuarios ya escogieron el tanto más destacado de todo el torneo, a través de la votación en el sitio web oficial de la FIFA en la plataforma FIFA Play.
El grito seleccionado fue nada menos que el de Sidny Lopes Cabral, el lateral izquierdo de 23 años que nació en Países Bajos pero participó en el máximo certamen para el combinado de Cabo Verde. En el marco de los 16avos de final, el defensor estaba en posición de extremo cuando enganchó hacia adentro para dejar en el camino a Alexis Mac Allister. De derecha sobre el vértice izquierdo del área albiceleste, el jugador de Trabzonspor de Turquía despachó un verdadero "bombazo" desde casi 20 metros, que se clavó en el ángulo superior izquierdo del arquero Emiliano "Dibu" Martínez.
Por si fuese poco, dicho tanto significó el 2-2 parcial a los 102 minutos de juego para el sorprendente elenco africano ante el entonces vigente campeón. Luego, finalmente fue victoria argentina por 3-2 en la prórroga para así avanzar a los octavos de final, en un encuentro que le demandó más energía, físico y sufrimiento de lo que se esperaba en la previa.
Video: el gol de Lopes Cabral, de Cabo Verde, a Argentina fue elegido el mejor del Mundial 2026
Cuáles fueron los candidatos a mejor gol del Mundial 2026, con dos de Argentina
- Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde) vs. Argentina: El gol ganador del torneo. Un remate impecable desde el ángulo del área que se clavó en la escuadra tras una jugada colectiva iniciada por su arquero.
- Julián Álvarez (Argentina) vs. Suiza: Disparo al ángulo superior derecho desde la esquina del área durante el tiempo extra de cuartos de final.
- Lionel Messi (Argentina) vs. Argelia: El primer gol de su triplete en fase de grupos, controlando en tres cuartos de cancha y sacando un remate colocado de media distancia.
- Kylian Mbappé (Francia) vs. Senegal: Potente derechazo cruzado al ángulo tras un contragolpe rápido en el tiempo de descuento.
- Erling Haaland (Noruega) vs. Brasil: Un fuerte e inmóvil zurdazo desde fuera del área grande en la fase eliminatoria.
- Jude Bellingham (Inglaterra) vs. Francia: Gran acción individual eludiendo rivales en el área en el minuto 97 del partido por el tercer puesto.
- Ferran Torres (España) vs. Argentina: Definición clave en el tiempo suplementario de la final que sirvió para asegurar el título español.
- Kerim Alajbegović (Bosnia y Herzegovina) vs. Catar: Jugada individual del joven de 18 años, eludiendo a dos defensores antes de rematar al ángulo.
- Eldor Shomurodov (Uzbekistán) vs. RD Congo: Una sutil, elegante y medida vaselina por encima del portero rival.
- Wilson Isidor (Haití) vs. Marruecos: Impacto de primera intención y sin controlar la pelota directo al ángulo superior.
- Elijah Just (Nueva Zelanda) vs. Irán: Definición alta y potente para culminar una gran triangulación colectiva en el área.
- Daizen Maeda (Japón) vs. Suecia: Culminación mano a mano tras una larga y paciente secuencia de pases del equipo asiático.