Rolando Graña reveló en vivo cuál es el principal dolor de cabeza de Milei: "Pato de..."

Rolando Graña reveló en vivo cuál es el principal dolor de cabeza de Milei.

Rolando Graña lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei al analizar en América TV la situación judicial de distintas causas que involucran a exfuncionarios y dirigentes vinculados al oficialismo. El periodista cuestionó las demoras en los expedientes relacionados con la Andis, Manuel Adorni y José Luis Espert, y anticipó qué podría ocurrir con esas investigaciones.

Durante su análisis, Graña se refirió a la investigación relacionada con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y sostuvo que la causa había quedado demorada. Según planteó, la Cámara Federal le ordenó al juez Ariel Lijo realizar una pericia sobre una serie de audios.

"Les robaban la plata a los discapacitados, porque lo que hacían era cobrar sobreprecios en prótesis y en remedios, lo convertían en plata negra y se convertían en coimas", afirmó el periodista al describir lo que, según su interpretación, se investigaba en el expediente. En ese sentido, Graña cuestionó la demora en el avance de la investigación y lanzó una irónica advertencia: "Mientras peritan los audios, Dios dirá".

La crítica de Graña a Manuel Adorni y José Luis Espert

El periodista también apuntó contra el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y cuestionó el estado de las investigaciones que lo involucran. "También ha entrado en una especie de hibernación, mezcla de feria con detalles procesales, el futuro de Adorni", sostuvo. Graña recordó las denuncias vinculadas con el patrimonio del exfuncionario y afirmó: "Adorni no presentó la documentación respaldatoria de todo su enriquecimiento; sin embargo no pasó nada". En el mismo análisis mencionó al exdiputado José Luis Espert. "Otro tanto. Hizo algunos reclamos pero la causa está demorada", afirmó.

Rolando Graña reveló en vivo cuál es el principal dolor de cabeza de Milei.

Finalmente, Graña planteó su hipótesis sobre el futuro judicial de las distintas investigaciones y apuntó contra el oficialismo: "¿Qué es lo que uno puede intuir que va a pasar? Que $LIBRA va a seguir congelada, que la causa Andis va a seguir congelada, pero Adorni y Espert, que ya no son funcionarios, serán pato de la boda".