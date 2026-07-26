Lando Norris ganó el GP de Hungría: cómo quedaron las posiciones en la Fórmula 1

Norris obtuvo su primer triunfo del año.

Después de haber conquistado su primer título en la temporada pasada, la nueva era de la Fórmula 1 no había comenzado bien para Lando Norris, cuyo mejor resultado hasta el momento había sido el segundo lugar en el GP de Miami. A pesar de eso, las últimas fechas venían mostrando cierta mejoría para el inglés, que este sábado fue el mejor sobre la pista en la clasificación, logrando los récords en Q1, Q2 y Q3.

Si bien había tenido una buena largada este domingo en el Gran Premio de Hungría, el piloto británico llegó a verse superado por Oscar Piastri, que se puso primero en aquella vuelta inicial. De hecho, el australiano se mantuvo adelante hasta su ingreso a boxes en la vuelta 17, lo que le devolvió la punta brevemente a Norris, aunque fue Andrea Kimi Antonelli el que terminó liderando después de ese primer paso por boxes.

Debido a la degradación que hubo en el Hungaroring, la apuesta común era ir a dos paradas, pero el italiano estiró tanto su stint hasta la vuelta 23 que parecía probar con una sola detención. Y es que Kimi había recuperado la punta en el giro 42 tras el segundo ingreso de Max Verstappen, quien volvió a la pista con el neumático blando y sorprendió con una estrategia que le terminó dando resultado para terminar en el podio.

Sin embargo, Mercedes decidió volver a llamar a Antonelli ante el peligro de un pinchazo por pérdida de presión en la vuelta 54, lo que puso de nuevo la lucha entre los McLaren. Claro que para ese momento, Piastri había perdido su ventaja por un inaudito choque provocado por Carlos Sainz que le hizo perder tiempo, aunque el mayor problema para el australiano vino por un problema en la caja de cambios que lo forzó a retirarse en el giro 56.

El abandono del oceánico provocó la aparición de las banderas amarillas y el VSC, que hizo que Lando y los Ferrari pasen por boxes para aprovechar la parada gratis, mientras que Max se quedó en pista. No obstante, Norris volvió a pista manteniendo la punta en esa etapa final y se quedó con la victoria con un tiempo de 1:39:56.180, seguido en el podio por Verstappen (+15.080s) y Antonelli (+18.728s), que volvió a sacarles diferencia a Hamilton (5º) y Russell (7º) en la lucha por el campeonato.

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Hungría

Andrea Kimi Antonelli: 219 puntos. Lewis Hamilton: 169. George Russell: 160. Charles Leclerc: 138. Lando Norris: 128. Max Verstappen: 109. Oscar Piastri: 92. Isack Hadjar: 68. Liam Lawson: 43. Pierre Gasly: 42. Arvid Lindblad: 23. Franco Colapinto: 19. Oliver Bearman: 18. Gabriel Bortoleto: 10. Carlos Sainz: 6. Alex Albon: 5. Esteban Ocon: 3. Nico Hülkenberg: 2. Fernando Alonso: 1 Lance Stroll: 0. Valtteri Bottas: 0. Checo Pérez: 0.

El británico todavía está lejos de poder defender el título.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Hungría, la Fórmula 1 ingresará en el receso veraniego antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Zandoort el próximo mes. Allí se desarrollará el Gran Premio de Países Bajos por la decimosegunda fecha entre el 21 y 23 de agosto bajo el formato sprint.