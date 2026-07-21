Fue furor en las redes: el emotivo mensaje de Kimi Antonelli para su padre tras ganar el GP de Bélgica

Antonelli se mantiene en lo alto de la tabla.

Después de haberse quedado fuera de los puntos en Silverstone, Andrea Kimi Antonelli volvió a la victoria este domingo en el GP de Bélgica después de tres fechas sin subirse a lo más alto del podio. La joven promesa de Mercedes había obtenido la pole en la clasificación del sábado, pero fue superado por Max Verstappen en la largada, aunque no tardó en recuperarse y volver a ponerse primero.

Si bien hubo otros líderes en el transcurso de la carrera, el piloto italiano fue el que finalmente cruzó la línea de meta en el primer lugar, lo que le permitió ampliar la ventaja sobre George Russell, que se vio forzado a abandonar en la primera vuelta. Ahora bien, la alegría Kimi no vino solo por el triunfo y el impacto que tendrá en el campeonato de la Fórmula 1, sino también porque pudo darle el regalo ideal a su padre.

Y es que este sábado fue el cumpleaños de Marco Antonelli, quien cumplió sus 62 años y pudo celebrar no solo la pole, sino también el triunfo de su hijo, que le dedicó un mensaje en medio de la ceremonia de premiación después de la carrera. Después de la entrevista postcarrera, el piloto de Mercedes tomó un fibrón dorado para firmar la botella de champán Moët & Chandon, en la que escribió: “Feliz cumpleaños, papá”.

La imagen no tardó en hacerse viral en las redes sociales, donde los fanáticos se enternecieron con el gesto de Kimi e incluso señalaron lo emotivo del momento. Comentarios del tipo “Siempre seré fan de Kimi. Qué momento tan entrañable”, “¡Ay, qué regalo tan bonito para su padre! Dedicándole la victoria a él” y “No estoy llorando. Tú estás llorando” marcaron una tendencia en Internet horas después de los festejos.

Por otra parte, tampoco faltaron aquellos que miraron más allá de este fin de semana y advirtieron que esperan ver las celebraciones entre padre e hijo en caso de que el italiano se quede con el título a fin de año. También sobre el campeonato habló Antonelli, quien resaltó que tuvo algo de fortuna con la tabla este fin de semana: “Hoy hemos tenido un poco de suerte con lo que ha pasado en cuanto al campeonato. Por eso hay que aprovechar cada oportunidad”.

Así fue el mensaje de Kimi para su padre.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Bélgica