Por qué la Selección Argentina juega las Eliminatorias al Mundial 2030 si ya está clasificada

Argentina y su futuro.

La Selección Argentina cerró el Mundial 2026 con el subcampeonato tras caer en la final frente a España y ahora comienza una nueva etapa. El combinado nacional tendrá por delante una extensa fecha FIFA en septiembre, amistosos internacionales y la planificación del camino hacia la Copa del Mundo de 2030, que tendrá a la Argentina como uno de los países organizadores junto con Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos.

Aunque el hecho de ser anfitrión le garantiza un lugar en la próxima Copa, todavía existen interrogantes sobre el calendario competitivo que afrontará la Albiceleste durante los próximos cuatro años. En ese escenario aparecen dos alternativas: disputar igualmente las Eliminatorias Sudamericanas o sumarse a una novedosa competencia junto a las selecciones europeas a través de la UEFA Nations League.

Las razones por las que la Selección Argentina jugará las Eliminatorias al Mundial 2030 pese a estar clasificada

En la FIFA y la Conmebol todavía no definieron si las selecciones anfitrionas de Sudamérica quedarán exentas de disputar las Eliminatorias y todo indica que jugarán el torneo de todas maneras. La principal razón para mantenerlas en competencia es deportiva: evitar que pasen casi cuatro años sin partidos oficiales de alta exigencia y preservar el ritmo competitivo del Seleccionado.

La posibilidad de jugar las Eliminatorias también permitiría sostener el calendario habitual de la Conmebol, sin necesidad de modificar el formato del certamen ni la distribución de los cupos mundialistas. Además, ofrecería a los equipos clasificados de manera directa una preparación más exigente que una sucesión de amistosos internacionales.

El conjunto albiceleste viene de ser subcampeón.

La idea de abrir la Nations League a las Selecciones sudamericanas

Otra propuesta que comenzó a tomar fuerza consiste en permitir que algunas selecciones de la Conmebol participen de la UEFA Nations League, el torneo que reúne a las selecciones europeas durante las fechas FIFA. El proyecto apunta especialmente a Argentina y Brasil, dos de los equipos con mayor atractivo deportivo y comercial.

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, detalló en diálogo con la radio guaraní Rock & Pop: “Nosotros estamos clasificados ya al Mundial 2030, al igual que Uruguay y Argentina. Las clasificatorias que se van a disputar, aparte de los 3 cupos y medio pendientes, en el orden de cómo culminen las Eliminatorias, tienen proyectado un torneo con la UEFA, una especie de Nations League para poder disputar contra ellos”.

“En base a la posición, vas a estar en Europa 1, 2 ó 3 y vas a tener los ingresos de esos partidos, que van a ser en Europa. Vas a querer culminar de la mejor manera las Eliminatorias por ese partido. No serviría de nada que estemos disputando unas Eliminatorias probando y probando, sería antideportivo. La vara quedó más alta de cómo estábamos anteriormente”, resaltó.