Senadores franceses respaldan prohibición del uso de redes sociales para los menores de 15 años

FOTO DE ARCHIVO. La ilustración muestra aplicaciones de redes sociales

​Los senadores franceses aprobaron el martes una prohibición del acceso a las redes sociales para ‌los menores de ‌15 años, en un contexto de creciente preocupación en todo el mundo por el impacto que estas tienen en la salud y la seguridad de los menores.

Si la Cámara Baja del Parlamento, como se espera, aprueba el proyecto de ley ​más tarde el ⁠martes, Francia seguiría los pasos de Australia, donde ‌en diciembre entró en vigor la ⁠primera prohibición del mundo para ⁠menores de 16 años en plataformas como Facebook, Snapchat, TikTok y YouTube.

"Francia abre el camino al convertirse ⁠en el primer país de Europa en ​adoptar una mayoría digital", dijo a ‌los senadores Anne Le Hénanff, ‌secretaria de Estado de Inteligencia Artificial.

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El presidente ⁠Emmanuel Macron, quien en abril instó a los jóvenes a apagar sus teléfonos y leer para convertirse en mejores ciudadanos, quiere que la ley ​entre en ‌vigor a tiempo para el inicio del próximo curso académico.

Con la nueva legislación, a partir del 1 de septiembre los menores de 15 años no podrán abrir una ⁠cuenta en las redes sociales.

Las plataformas de redes sociales dispondrán de otros cuatro meses para cerrar las cuentas ya abiertas. Además, deberán utilizar un sistema de verificación de edad aprobado por el regulador francés de protección de datos.

Las plataformas de redes sociales se ‌oponen a las prohibiciones generales y subrayan que ya cuentan con medidas para proteger a los usuarios más jóvenes, incluidas las restricciones de edad. No obstante, también se han comprometido a cumplir con las ‌prohibiciones cuando los gobiernos las promulguen.

La Comisión Europea está elaborando su propia normativa para regular las redes sociales ‌en toda Europa ⁠con el fin de proteger a los jóvenes, y tendrá voz y voto ​a la hora de determinar si el proyecto de ley francés respeta la legislación europea vigente.

(Escrito por Ingrid Melander; Editado en español por Javier Leira)