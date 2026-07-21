El truco definitivo de ChatGPT para encontrar información al instante

Fuente: WIRED.

Cuanto más tiempo se usa ChatGPT, más difícil se vuelve encontrar algo. El historial de conversaciones crece indefinidamente y, hasta ahora, la búsqueda desde la barra lateral solo mostraba chats anteriores. Los archivos subidos, los proyectos organizados y las imágenes generadas quedaban completamente fuera de alcance. OpenAI lanzó una importante mejora en la búsqueda que permite encontrar chats antiguos, proyectos, documentos e imágenes, todo desde un solo lugar.

Cómo funciona la nueva búsqueda

El punto de entrada es el mismo de siempre: la barra de búsqueda en la barra lateral de ChatGPT. La diferencia es lo que devuelve. Si querés acotar las opciones, hay filtros que permiten buscar por tipo de contenido específico, como mostrar solo imágenes o archivos vinculados a un proyecto concreto. Una vez que encontrás lo que necesitás, seleccionar un resultado abre ese chat, proyecto o archivo directamente dentro de ChatGPT para saltarte el desplazamiento interminable.

No hay nada que configurar ni instalar: la actualización se desplegó de forma automática para todos los usuarios durante la semana del 15 de julio, y ya estaba disponible desde ese momento en la versión web y en las aplicaciones móviles de iOS y Android.

Por qué es útil para quienes usan ChatGPT de forma intensiva

La función no cambia lo que ChatGPT almacena; simplifica el acceso a lo que ya estaba guardado. Eso es útil si usás ChatGPT regularmente para proyectos en curso, investigación o análisis documental. Reuniendo todo en un solo lugar buscable, podés buscar lo que necesitás, filtrar los resultados y volver al trabajo en cuestión de segundos.

El lanzamiento coincide con otras novedades recientes de OpenAI. GPT-5.6 trajo mejoras en capacidades generales, y el nuevo agente ChatGPT Work apunta a proyectos completos en lugar de consultas aisladas, conectándose a aplicaciones y archivos del usuario y permitiendo ejecutar tareas de varios pasos en segundo plano, incluso con ChatGPT cerrado.