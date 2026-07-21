Fuerte cruce de Ravier con periodistas: "Colaboran con la violencia que se ve en la sociedad"

El vocero presidencial, Adrián Ravier, cargó contra el periodismo durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada al acusar a distintos medios y periodistas de actuar con "mala fe" al mal interpretar un posteo que realizó en X donde afirmó que Argentina es un "país bananero". Además, sostuvo que parte de la prensa "colabora con la violencia que se ve en la sociedad" al difundir, según su visión, lecturas tergiversadas de los mensajes del Gobierno.

"El espíritu de mi mensaje es que el kirchnerismo ha hecho mucho daño en la Argentina: dejo un país roto y desequilibrado. Hicieron mucho por convertir a la Argentina en un país bananero, pero eso no quiere decir que yo afirme que sea ese tipo de país", aclaró el vocero presidencial al referirse a los dichos que generaron polémica durante el fin de semana. "Si logramos lazos y conversar en la mesa importante del mundo, la posibilidad de recuperar las Malvinas es mayor", consideró al explicitar aún más su postura.

Sin embargo, el cruce se intensificó al ser consultado por la polémica generada tras un posteo de Javier Milei sobre las Islas Malvinas, en el que el mandatario afirmó que "no se recuperan con gestos de patrioterismo barato". Ravier negó esa interpretación de forma categórica, atribuyó la controversia a una lectura errónea de la prensa y defendió que el Presidente mantiene intacto el reclamo de soberanía sobre las islas, además de respaldar el mensaje de los jugadores de la Selección Argentina sobre la causa de las Islas.

El portavoz se refirió también a las críticas e insultos que Milei dirige asiduamente a la prensa: "El presidente es crítico con una buena parte del periodismo. Es una respuesta a la cantidad de operaciones mediáticas que recibe. Después hay una parte de la población que lo vota y otra que rechaza esas formas", explicó el vocero presidencial.

Problemas en el sistema de salud público

Durante la rueda de prensa, Ravier hizo mención ante la pregunta de la prensa a la situación que atraviesa el sistema de salud público nacional. "Lugones no va a renunciar. Es uno de nuestros ministros más importantes y está gestionando la salud en Argentina como nunca antes", replicó ante la pregunta de los periodistas acreditados sobre la figura del ministro de Salud.

En tanto, el portavoz se explayó sobre las "tensiones" que atraviesa el PAMI. "Este no es un gobierno que emite gratuitamente y entrega dinero a todos los sectores que lo reclaman como ha pasado en el pasado. No hay plan platita acá, hay que reasignar partidas", argumentó, aunque reconoció que en la obra social de los jubilados y pensionados existen "demoras en los pagos" que el Ejecutivo está tratando de subsanar.

"El PAMI tiene demoras en algún pagos. Las partidas que se van obteniendo gracias a mejoras en la recaudación se asignan para ponernos al día lo más posible, dentro de las posibilidades contables. Los jubilados están mejor pero el PAMI es un desafío", caracterizó el vocero de Milei.

Nuevo suplemento para las Fuerzas Armadas

Previo a las preguntas de la prensa, Ravier anunció un nuevo suplemento por formación para las Fuerzas Armadas con el objetivo de recomponer el deteriorado ingreso de ese sector.