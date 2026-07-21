La Sole, Michael Jackson y Shakira: las canciones en las que tocó el mítico Carlos Santana y no lo sabías

Carlos Santana colaboró con artistas diversos a lo largo de su carrera.

Pocos músicos lograron construir un sello tan inconfundible como Carlos Santana. Nacido en México y nacionalizado estadounidense, el legendario guitarrista revolucionó la escena en 1966 al fundar la banda que lleva su apellido y se convirtió en un pionero absoluto a la hora de fusionar la raíz latina con la fuerza del rock. A lo largo de las décadas vendió más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, con un impacto global que la revista Rolling Stone revalidó al ubicarlo en el puesto 15 de los mejores guitarristas de todos los tiempos y en el lugar 90 entre los artistas más grandes de la historia.

Más allá de su virtuosismo técnico y ese tono sostenido que cualquiera reconoce al primer segundo, una de las mayores virtudes de su carrera ha sido la inquietud por derribar géneros. Su guitarra no entiende de etiquetas y fue así que colaboró con artistas de diversas generaciones y estilos: desde Micheal Jackson hasta Soledad Pastorutti, pasando por Shakira y Steven Tyler.

Ilegal, de Shakira

Lanzada a fines de 2006 como parte de Oral Fixation Vol. 2, esta colaboración junto a Santana sirvió para cerrar la etapa de sencillos de dicho álbum. Aunque su recorrido comercial se vio opacado por el éxito masivo y arrollador de Hips Don't Lie, la crítica celebró ampliamente la canción y la destacó como un claro ejemplo del crecimiento de la colombiana como cantautora en inglés.

Vivir es hoy, de Soledad Pastorutti

Esta canción perteneciente al disco homónimo (2015) con base de malambo compuesta por la propia Soledad Pastorutti cobró una impronta mucho más rockera gracias al aporte distintivo de las guitarras de Santana; la cadencia latina de los punteos del mexicano se amalgamó con la rítmica del folklore argentino en un cruce cultural único. Según reveló la artista de Arequito en más de una ocasión, esta colaboración se convirtió en uno de los temas que más orgullo le da dentro de todo su repertorio.

Whatever Happens, de Michael Jackson

Compuesta por Michael Jackson junto a Teddy Riley, Gil Cang, J. Quay y Geoffrey Williams para el álbum Invincible (2001), esta pieza destaca dentro del catálogo del Rey del Pop por su notable carácter latino. Ese color tan particular fue logrado por el sonido y la sensibilidad de la guitarra de Carlos Santana, quien aportó su esencia a este track.

Just Feel Better de Steven Tyler

Fue el segundo sencillo internacional del disco All That I Am (2005) y contó con la voz principal del líder de Aerosmith, Steven Tyler. Compuesta por Jamie Houston, Buck Johnson y Damon Johnson y la producción artística del realizador John Shanks, la obra estructura un concepto enfocado en la superación personal, la búsqueda de consuelo y la esperanza ante situaciones adversas.