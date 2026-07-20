Zelenski se reúne con mandos militares mientras se intensifican las protestas callejeras

Protesta en Kiev contra la decisión del presidente ucraniano Zelenskiy de reemplazar a Fedorov como ministro de Defensa.

​El presidente Volodímir Zelenski se reunió el lunes con algunos de los principales mandos militares de Ucrania para intentar calmar el creciente ‌descontento con los responsables de ‌Defensa, que ha desencadenado las mayores protestas callejeras desde la invasión rusa de 2022.

Miles de personas en Kiev y otras ciudades salieron a la calle durante varios días seguidos, desafiando la ley marcial, para protestar contra la destitución la semana pasada del joven reformista Mykhailo Fedorov como ministro de Defensa y exigir la destitución del comandante en jefe Oleksandr Syrskyi.

Las protestas, lideradas ​por jóvenes, también pusieron ⁠de manifiesto profundas divisiones en el mando de Defensa sobre cómo detener ‌los avances de Rusia en el campo de batalla, en ⁠un momento en que el impulso general ⁠de la guerra se ha inclinado a favor de Kiev.

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Syrskyi, de 60 años, se enfrenta a críticas por parte de la sociedad civil, los soldados ⁠y los legisladores por su cultura de mando al estilo soviético ​y sus tácticas que provocan un elevado número de ‌bajas.

Zelenski se reunió con cinco generales y ‌un coronel, considerados por los analistas políticos como posibles sustitutos de ⁠Syrskyi, para analizar la situación en el campo de batalla mientras los combates se recrudecen a lo largo de más de 1.200 kilómetros de frente.

Los seis mandos militares más conocidos y respetados, entre los que se encuentran ​el comandante ‌de las Fuerzas Conjuntas, Mykhailo Drapatyi, y el subjefe del Estado Mayor, Volodímir Horbatyuk, representan a una generación más joven de oficiales ucranianos cuyas carreras se han forjado en el combate contra las tropas rusas.

Oleh Apostol, comandante de las fuerzas de asalto aéreo, ⁠y los comandantes de los tres cuerpos de ejército —Andriy Biletsky, Ihor Obolenskyi y Denys Prokopenko— también se reunieron con Zelenski, quien publicó fotos desde su despacho tras cada reunión.

El jefe de Estado Mayor de Zelenski, Kyrylo Budanov, hizo un llamado a la unidad y la moderación tras las protestas, y prometió una respuesta constructiva.

"Se ha escuchado la opinión de la ciudadanía", afirmó. "Se está trabajando en ello. Los ‌resultados no tardarán en llegar".

Una encuesta de la empresa de investigación Gradus reveló que el 61% de los ucranianos se oponía a la destitución de Fedorov.

Zelenski afirmó que había hablado "extensamente" con Fedorov, de 35 años, durante el fin de semana.

Una fuente cercana a Fedorov declaró a Reuters que había hablado con Zelenski ‌sobre "otros cargos", pero que solo estaba dispuesto a volver como ministro de Defensa. Los medios ucranianos informaron que a Fedorov se le habían ofrecido puestos relacionados con la ‌supervisión de la ⁠tecnología e innovación militares.

Dmytro Koziatynskyi, veterano de guerra y uno de los organizadores de las protestas, instó a sus seguidores ​a iniciar una "protesta general e indefinida" a menos que Syrskyi fuera destituido y Fedorov volviera a ser nombrado ministro de Defensa antes del 24 de julio.

(Reporte adicional de Max Hunder y Yuliia Dysa; Editado en español por Natalia Ramos)