Un juez ordena a Paramount que suspenda temporalmente la adquisición de Warner Bros

FOTO DE ARCHIVO: California y otros 11 estados demandan para bloquear el acuerdo de 110 mil millones de dólares de Paramount con Warner Bros.

Por Jody ​Godoy y Dawn Chmielewski

20 jul (Reuters) - Una coalición de estados encabezada ‌por California ‌logró el lunes que se suspendiera temporalmente la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount , valorada en 110.000 millones de dólares, tras argumentar que permitir ​que se ⁠llevara a cabo la fusión ‌perjudicaría irremediablemente a la ⁠competencia.

California y otros 11 ⁠estados presentaron una demanda el 13 de julio, alegando que el acuerdo ⁠crearía un gigante de ​los medios de comunicación ‌con el poder ‌de subir los precios en el ⁠sector del cine y la televisión.

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Si se permite que el acuerdo se cierre, Paramount ​comenzaría ‌pronto a recortar puestos de trabajo y a compartir información sensible con Warner Bros., medidas que serían difíciles de ⁠revertir si finalmente se determinara que la fusión es ilegal, argumentaron los estados.

La demanda, presentada ante la corte federal de Oakland, amenaza con frustrar el intento del presidente ‌ejecutivo de Paramount, David Ellison, de convertir su empresa en un rival importante de Netflix y Disney .

Paramount ha afirmado que la demanda tergiversa la ‌legislación antimonopolio vigente y que retrasar la operación solo perjudicaría a los ‌trabajadores del ⁠sector del entretenimiento, que ya han sufrido años ​de perturbaciones en la industria.

Con información de Reuters