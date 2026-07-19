Así fue el himno de María Becerra durante la final del Mundial 2026

María Becerra fue la artista elegida para cantar el Himno Nacional Argentino en el partido final del Mundial 2026, donde la Argentina buscar coronarse de gloria ante España. La cantante ingresó al campo de juego para entonar las estrofas del himno argentino a pura emoción. Allí se la pudo ver luciendo un vestido con los colores de nuestra bandera, incluido el Sol de Mayo.

El equipo argentino acompañó a la cantante con sentimiento y emoción en el último del torneo que arrancó el 11 de junio. Mientras que el himno de España no tiene música y fue entonado por una orquesta. La ceremonia comenzó a las 15.45 con Jennifer Hudson, quien entonó el himno de Estados Unidos. En tanto, Robbie Williams cantó el himno de FIFA, tanto en ingles como en español, junto a Laura Pausini.

Quién diseñó el vestido que usó María Becerra para cantar el himno

María usó un vestido realizado por el diseñador argentino Abel Cepeda, quien se inspiró en los colores de la bandera argentina. Estuvo pensado para simular el emblema nacional que envolvía su figura.

Cepeda, oriundo de Mendoza, es fundador de la firma de moda y corsetería SEKS, radicado en Nueva York desde hace más de dos décadas. El estilismo y la dirección de diseño estuvieron a cargo de Natalia Campos Valencia.

La llegada de María a Nueva York

La "nena de la Argentina" compartió una foto en sus historias de Instagram para confirmar su participación en la ceremonia deportiva. Allí se la vio a bordo de un avión con la camiseta de la Selección Argentina y la pelota oficial del Mundial 2026.

Este domingo se filtró un video del ensayo de María en el campo del estadio MetLife de Nueva Jersey, donde los argentinos disputarán su tercera final mundialista de los últimos 12 años.

El show de la final del Mundial 2026

Por primera vez en la historia de los Mundiales habrá un show de medio tiempo, inspirado en el formato del Super Bowl, con artistas internacionales, una producción de gran escala y un entretiempo que se extenderá hasta los 30 minutos. La iniciativa fue desarrollada por FIFA junto a la organización Global Citizen y busca combinar deporte, música y entretenimiento en una misma experiencia.

La ceremonia de clausura comenzó dentro de los 90 minutos previos al inicio de la final entre Argentina y España con el himno de Estados Unidos, para luego dar lugar al de los países que disputan la final este domingo.

El show de medio tiempo, por otro lado, comenzará una vez finalizado el primer tiempo del partido. La presentación tendrá una duración de entre 25 y 30 minutos, muy por encima de los tradicionales 15 minutos del descanso reglamentario. La extensión responde al tiempo necesario para montar y desmontar el escenario sobre el campo de juego. Luego del espectáculo, ambos seleccionados realizarán un breve precalentamiento antes del inicio del segundo tiempo para minimizar el riesgo de lesiones.

El espectáculo musical estará dirigido por Chris Martin, líder de Coldplay, quien ejercerá como director musical de una puesta en escena que, según FIFA, durará aproximadamente 11 minutos dentro del show completo.

Hasta el momento, los artistas confirmados para el entretiempo son los siguientes: