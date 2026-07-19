Tras la semifinal del Mundial 2026, la Selección Argentina venció a Inglaterra y los jugadores desplegaron una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”. En este marco, Mauricio Macri, expresidente y exmandatario cercano a la FIFA, cuestionó la acción. En tanto, el gobierno de Milei mostró posturas divididas.

Según La Nación, afirmó: “No era el momento” y agregó: “Si dijimos que esto es un partido de fútbol, es un partido de fútbol. No hay que mezclar”. El exmandatario también sostuvo que “con lo de Malvinas hicieron una de más”, y apuntó contra los jugadores. La bandera fue sostenida por Giovani Lo Celso y luego acompañada por Lisandro Martínez y Cristian Romero.

Los jugadores defendieron su gesto. Leandro Paredes declaró: “Y serán siempre argentinas”, mientras Lautaro Martínez subrayó que “no era un partido más” y que la carga simbólica era inevitable.

El pedido a la FIFA

En paralelo, el Reino Unido solicitó a la FIFA que investigue el episodio, alegando que se trató de una manifestación política prohibida por el reglamento.

El episodio generó repercusiones dentro del gobierno de Javier Milei. La vicepresidenta Victoria Villarruel celebró la acción en redes sociales: “¡Las Malvinas son argentinas! Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón”. Esta postura de Villarruel expuso nuevamente las tensiones internas con Milei.

El contraste entre Macri y Villarruel refleja dos visiones opuestas: mientras el expresidente pide separar política y deporte, la vicepresidenta reivindica la causa soberana como inseparable de la identidad nacional. La FIFA deberá decidir si corresponde sancionar a los jugadores o a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).