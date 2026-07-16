Reino Unido pidió a la FIFA que sancione a la Selección por la bandera de Malvinas

Reino Unido pidió a la FIFA investigar bandera de “Malvinas son argentinas”

El Reino Unido pidió a la FIFA investigar la bandera con la consigna “Las Malvinas son argentinas” exhibida por jugadores argentinos tras la semifinal del Mundial contra Inglaterra. El acto generó críticas de ministros británicos y abrió un nuevo frente en la histórica disputa por el archipiélago.

En este marco, el secretario de Comercio británico, Peter Kyle, calificó el gesto como “totalmente inapropiado” y pidió que el organismo rector del fútbol mundial “lleve a cabo una investigación adecuada”. En diálogo con Times Radio, Peter Kyle también pidió una investigación por parte de la FIFA sobre el comportamiento de las estrellas del fútbol. Cuando fue consultado sobre la escena dijo: "Pueden imaginarse lo que sentí". Y disparó: “Este asunto le corresponde ahora a la FIFA, y espero que la FIFA lleve a cabo una investigación adecuada al respecto.”

En la misma línea, la portavoz del primer ministro Keir Starmer reiteró la exigencia de una investigación y provocó ante la prensa: “Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Islas Malvinas sí lo son”. Por su parte, Ed Davey, líder de los Liberal Demócratas, sostuvo que los futbolistas que celebraron con la bandera “deben ser excluidos” de la final del domingo. Entre los jugadores que portaron la bandera se encontraban figuras de clubes británicos como Lisandro Martínez (Manchester United), Alexis Mac Allister (Liverpool) y Cristian Romero (Tottenham).

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En este sentido, Nile Gardiner, exasesor de Margaret Thatcher, pidió que les quiten la visa de trabajo en el Reino Unido a los jugadores de la "Albiceleste" que se desempeñan en la Premier League. Los titulares en este encuentro, por ejemplo, fueron Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X el colaborador del medio Daily Telegraph opinó que "todo jugador argentino en la Premier League inglesa que participó en esta fea exhibición anti-británica, debería ser despojado de su visa de trabajo del Reino Unido". De hecho, en el mismo mensaje concluyó que "debería haber tolerancia cero para esto".

Insólitamente, aseguró que "Argentina invadió las Islas Malvinas en 1982", que el Seleccionado de Lionel Scaloni "deshonró la Copa del Mundo", pidió que la FIFA la expulse, definió a los hinchas albicelestes en la Copa del Mundo como "bárbaros", calificó al comportamiento de nuestros fanáticos como "de tercer mundo", se cruzó con la vicepresidenta Victoria Villarruel y hasta con el canciller Pablo Quirno.

Milei contra el reclamo por las Malvinas

Alineado, el presidente Javier Milei cuestionó las reivindicaciones populares de la soberanía sobre las Islas Malvinas, justo después de que el plantel festejara con una bandera que expresaba una consigna clara para todo el país: "Las Malvinas son argentinas". Al ser consultado sobre el significado de la victoria frente a Inglaterra, Milei solicitó no vincular el resultado deportivo con el reclamo por las Islas Malvinas y sostuvo en diálogo radial que “es un partido de fútbol”.

Además, resaltó que la recuperación de la soberanía "se logra con una diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos”, al tiempo que destacó los avances alcanzados por la Argentina en el plano diplomático.

"Entiendo que es difícil, pero las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos, berretas, que, si eso uno lo llevara al plano internacional, sería verdaderamente de características pobres y muy malas", remarcó el jefe de Estado.