Kicillof anunció un plan de refinanciación del Banco Provincia para salvar a Pymes endeudadas

Semanas atrás, el Banco de la Provincia de Buenos Aires anunció un plan de refinanciación para las deudas de las familias bonaerenses. Este jueves, el gobernador Axel Kicillof informó un plan de refinanciación para las pequeñas y medianas empresas. “Frente a un modelo económico que ahoga el consumo, paraliza la producción y empuja al endeudamiento a miles de empresas, desde la Provincia seguimos construyendo respuestas”, afirmó el mandatario.

Desde la red social X, el Gobernador informó que desde la cartera pública bancaria ofrecerán planes de refinanciación de deudas comerciales de hasta 36 cuotas al 25,7% para las pymes. “La tasa más conveniente del mercado para que las pymes puedan recuperarse y seguir generando trabajo”, detalló. “Luego de acompañar a las familias afectadas por el sobreendeudamiento, ahora redoblamos el esfuerzo para sostener al entramado productivo bonaerense. Defender a las pymes es defender la producción nacional y el futuro de la Argentina”, remarcó.

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El esquema de refinanciamiento para las familias endeudadas

La banca pública bonaerense presentó "Ponete al día", un nuevo plan integral de refinanciación de deudas que introduce una sensible reducción en las tasas de interés, amplía los plazos de pago y flexibiliza las condiciones de acceso para los clientes que entraron en morosidad hasta el 31 de mayo de 2026. El foco del programa está puesto en los sectores más vulnerables: aquellos trabajadores con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos, empleados del sector público bonaerense y los más de 2,1 millones de personas que perciben sus jubilaciones y pensiones a través de la entidad.

El eje central del anuncio es la reducción del costo financiero y la posibilidad de extender los planes de pago hasta en 72 meses (6 años). Las condiciones se encuentran segmentadas según el perfil del cliente y el nivel de retraso de la deuda: