Por qué la FIFA cambió la pelota para las semifinal de Argentina vs. Inglaterra del Mundial 2026: el curioso motivo

La nueva pelota presentada por la FIFA.

La recta final del Mundial 2026 tendrá una novedad que no pasará inadvertida en la última semana de competencia. La FIFA decidió reemplazar la pelota utilizada durante la mayor parte del torneo por un balón exclusivo para las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final, un detalle que para cualquier jugador de fútbol no es algo que le sea indiferente, y que genera especulaciones siempre en torno a cómo afecta esto o no factores como la sensibilidad de los jugadores y los disparos al arco.

El estreno de este nuevo balón se producirá en las semifinales, incluido el esperado cruce entre Argentina e Inglaterra y el enfrentamiento entre España y Francia, en el primer duelo entre cuatro campeones del mundo en esta instancia desde 1990. Y aunque conserva la tecnología del modelo utilizado desde el inicio del certamen, incorpora un diseño renovado que busca representar la etapa decisiva de la Copa del Mundo y las ciudades que albergarán los últimos cuatro encuentros.

Una pelota especial para la definición del Mundial 2026

La nueva pelota fue bautizada Trionda Final y fue presentada oficialmente por Adidas para los partidos que definirán al campeón del Mundial 2026. Su utilización comenzará en las semifinales y continuará en el encuentro por el tercer puesto y la final, reemplazando al balón empleado durante la fase de grupos y las rondas eliminatorias previas.

La Trionda Final se usará en cuatro partidos.

A diferencia del modelo anterior, la Trionda Final presenta una combinación de colores más intensa. Predominan los tonos dorados y negros sobre una base blanca, un diseño inspirado en el brillo del trofeo de la Copa del Mundo y en la importancia de los partidos decisivos. Además, incorpora referencias gráficas a las ciudades de Atlanta, Dallas, Miami y Nueva York-Nueva Jersey, sedes de las semifinales, el duelo por el tercer puesto y la final del campeonato.

En el aspecto técnico, la FIFA y Adidas mantuvieron las características que ya venían utilizando los futbolistas durante el torneo. La pelota conserva la misma construcción, materiales y tecnología de precisión, incluida la unidad de medición integrada que envía información en tiempo real para colaborar con el sistema de videoarbitraje (VAR) y mejorar el seguimiento del juego. De esta manera, el cambio responde principalmente a cuestiones de identidad visual y de distinción para la fase decisiva del campeonato, más que a una modificación en su comportamiento dentro del campo.

¿Cuánto cuesta la Trionda Final?

La nueva pelota oficial del Mundial 2026 también está disponible para el público a través de la tienda oficial de Adidas, con diferentes versiones y precios según sus características. El modelo de mayor calidad es la Pelota Copa Mundial de la FIFA 26™ Trionda Final Pro, promocionada por la marca como la "pelota oficial usada por los mejores jugadores del mundo". En la página de Adidas tiene un valor de $299.999. Además, la compra incluye envío gratuito a partir de consumos superiores a $199.999 y la posibilidad de financiar el pago en seis cuotas sin interés.

Por su parte, la Trionda League, una versión orientada al uso recreativo y amateur, se comercializa por $79.999. Si bien pertenece a una gama inferior respecto del modelo profesional, cuenta con la certificación FIFA Quality, que garantiza estándares de calidad para la práctica del fútbol. Está disponible tanto en el tamaño reglamentario número 5 como en la talla número 4. Y para los coleccionistas o para los más pequeños, Adidas también ofrece la Trionda Mini, una pelota de tamaño número 1 pensada como objeto de colección, recreación o para niños. Según la tienda oficial de la marca, su precio es de $29.999.