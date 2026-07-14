Pullaro sufre la presión docente: no pudo posponer la negociación salarial y llamó a paritarias

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se ve acorrolado por los reclamos de los docentes y no pudo postergar la negociación paritaria para después del receso invernal. La provincia convocó a una reunión para este jueves 16 de julio, donde los gremios exigirán una recomposición salarial del 35%.

Uno de los sectores más castigados por las políticas de Pullaro es el educativo, cuyos trabajadores sufren las constantes arremetidas del Gobierno provincial: en el sector estatal el presentismo, los descuentos, el castigo que obliga a trabajar enfermos y la extorsión de los descuentos a los días de paro son algunas de las herramientas que utiliza Pullaro para castigar a los maestros. En septiembre de 2024, la Legislatura también sancionó una reforma previsional completamente regresiva, que incluyó represión y detenciones.

El gobernador radical pretendía esperar a liquidar el último tramo del acuerdo vigente antes de convocar a una nueva pulseada. La pauta salarial acordada contempla una actualización acumulada del 12,5% entre enero y junio, distribuida en seis cuotas: 2,6% en enero, 2,1% en febrero, 2,2% en marzo, 2% en abril, 2% en mayo y 1,6% en junio, a liquidarse con los haberes de julio.

Ese cronograma era el argumento oficial para demorar la reapertura de la negociación hasta después del receso escolar de invierno, previsto entre el 6 y el 17 de julio. Sin embargo, los sindicatos salieron a advertir que la recomposición aplicada hasta ahora había quedado corta frente a la evolución de los precios.

El gremio de docentes públicos Amsafé exigió una convocatoria inmediata. Su secretario general, Rodrigo Alonso, reclamó que el Gobierno “tiene que empezar a escuchar” y remarcó la importancia de llamar “urgente a una paritaria para empezar a recomponer el salario de los docentes”.

Por su parte, el titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, pidió una suba del 35% y acusó al Ejecutivo provincial de haber llevado a los maestros a una situación crítica. “Los docentes no pueden vivir con este salario de pobreza”, lanzó.

El dirigente también apuntó contra la política económica provincial y sostuvo que la administración de Pullaro “desplomó los salarios”, lo que, a su criterio, “evidencia una pésima gestión económica”.

Un duro relevamiento del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) reveló que, desde el inicio de la actual gestión provincial en diciembre de 2023, el deterioro del poder adquisitivo docente equivale a la pérdida de aproximadamente 22 sueldos de aquel período. En términos nominales, los aumentos otorgados no lograron equiparar el ritmo del índice de precios, lo que se tradujo en que un maestro de grado acumulara una pérdida neta superior a los $370.000 en apenas seis meses.

Una empresa del Grupo Werthein controlará la asistencia a las aulas de los docentes

El gobierno de Pullaro avanza con la implementación del Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (Sipsal), la herramienta con la que busca modificar el esquema de atención médica y control de licencias de los empleados públicos. Uno de los principales objetivos del Gobierno provincial es bajar el índice de ausentismo laboral del 15% actual al 10%, porcentaje que se acerca al promedio nacional.

Luego de superar la evaluación técnica de la licitación, la Provincia se prepara para abrir la oferta económica y proyecta comenzar a aplicar el sistema hacia fines de este año, con una implementación escalonada. La primera etapa alcanzará a los trabajadores de Fiscalía de Estado, la Administración Provincial de Impuestos (API), Catastro y la ex Dipos. Posteriormente se incorporarán los profesionales universitarios de la salud que se desempeñan en la administración pública, luego los docentes y, finalmente, el nuevo mecanismo llegará al personal policial.

La licitación fue lanzada a comienzos de este año para contratar, por dos años con opción a un tercero, el servicio vinculado a la atención de la salud laboral de los empleados públicos. Al proceso se presentó un único oferente, SML Consultores, firma vinculada a Experta ART, del Grupo Werthein, que conformó una red de prestadores en distintos puntos de la provincia.