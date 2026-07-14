Imagen de archivo de personas caminando detrás del logotipo de la empresa Meta Platforms durante una conferencia en Mumbai, India.

Por Daniel ​Wiessner

14 jul (Reuters) - Veintiséis exempleados de Meta Platforms presentaron una demanda acusándola ‌de usar ‌un software basado en inteligencia artificial que se centraba de forma desproporcionada en personas con discapacidad o con baja médica a la hora de seleccionar a los afectados ​por los despidos ⁠masivos.

La demanda, presentada el lunes ‌ante el tribunal federal ⁠de Oakland (California), dice que ⁠la firma se basó en factores como la productividad y el uso de ⁠tokens de IA cuando ​comenzó a recortar miles de ‌empleos este año, ‌lo que perjudicó a los que ⁠faltaron al trabajo por motivos médicos.

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Meta anunció más temprano en el año que tenía previsto despedir ​al ‌10% de su plantilla global —casi 8.000 personas— a partir de mayo, y que más recortes de empleo se producirían posteriormente.

Los ⁠26 demandantes, que presentaron la demanda de forma anónima, acusan a Meta de infringir las leyes federales y estatales que prohíben la discriminación o las represalias contra los trabajadores con ‌discapacidad, los que se acogen a una baja médica o las embarazadas.

Los demandantes proceden de seis estados, entre ellos California y Nueva York, además ‌del Distrito de Columbia.

Un portavoz de Meta afirmó que las denuncias carecen de ‌fundamento.

"Las decisiones ⁠relativas a la gestión de la plantilla y a ​la organización las tomaban y las siguen tomando personas, no la IA", indicó.

(Editado en español por Carlos Serrano)