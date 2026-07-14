Detuvieron a un condenado por el femicidio de Cecilia: estaba libre y fue detenido por cometer otro delito

A menos de cinco meses de haber sido condenado por encubrir el femicidio de Cecilia Strzyzowski, Gustavo Melgarejo volvió a ser detenido. Esta vez, el hombre fue arrestado en la ciudad de Resistencia, acusado de integrar un grupo que habría robado mercadería de un comercio.

El procedimiento generó una fuerte repercusión debido a los antecedentes judiciales de Melgarejo. El hombre se desempeñaba como casero en uno de los predios vinculados a la familia Sena y este año fue condenado a dos años y diez meses de prisión en suspenso por el delito de encubrimiento simple en el marco de la investigación del caso.

El robo

Según la investigación policial, el hecho ocurrió en un maxikiosco de la capital chaqueña después de que el propietario denunciara el robo de distintos productos tras advertir movimientos sospechosos dentro del comercio. Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia.

Los investigadores descubrieron a cuatro personas que actuaron de manera coordinada: mientras algunos distraían a la empleada, otros ocultaban mercadería entre sus prendas para luego huir el lugar sin pagar.

Tras la denuncia, efectivos del Departamento de Operaciones Estratégicas Lince y del Cuerpo de Operaciones Motorizadas desplegaron un operativo que permitió interceptar a los sospechosos pocos minutos después. Además de Melgarejo, fueron detenidas tres mujeres de 43, 24 y 20 años.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró una tarjeta de débito perteneciente a un tercero y recuperó numerosos productos que presuntamente habían sido sustraídos, entre ellos café, detergentes, shampoo, aceite, una botella de fernet, dulce de leche, helado y un vaso térmico.

El antecedente por el caso Cecilia

La nueva detención adquiere relevancia por el rol que Melgarejo tuvo en la causa por el femicidio de Cecilia. Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que colaboró en la ocultación de pruebas vinculadas al crimen y que, como casero de la denominada "chanchería" de la familia Sena, habría tenido participación luego del crimen.

Distintos testimonios lo ubicaron dentro del grupo de personas que habrían tenido conocimiento de los movimientos realizados para ocultar evidencias, por lo cual fue condenado por encubrimiento. La pena fue de cumplimiento condicional, lo que le permitió permanecer en libertad bajo estrictas reglas de conducta.

Ahora, además de afrontar la investigación por el presunto robo, la Justicia deberá determinar si Melgarejo incumplió las condiciones impuestas para conservar ese beneficio. Entre ellas figuraban no cometer nuevos delitos, mantener un domicilio fijo y respetar las pautas establecidas durante el período de la condena.