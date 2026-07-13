El gobierno bonaerense dio un aumento del 7% para las fuerzas de seguridad

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció este lunes un aumento salarial escalonado del 7% para las fuerzas de seguridad. El ministro de Hacienda, Pablo López, detalló en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno que “al igual que con los trabajadores docentes y con los estatales, las fuerzas de seguridad de la Provincia recibirán un incremento salarial del 7%”. “En medio de la crisis, es un gran esfuerzo”, agregó.

El mismo “se hará efectivo en dos tramos: un 5% en julio y un 2% en agosto”, detalló y agregó que “también hemos contemplado un incremento de las asignaciones familiares en un 30%”. Según informaron desde la cartera de economía, aumento para los efectivos policiales, tal como se acordó con los trabajadores docentes y de la Ley 10.430, se calculará respecto a los salarios percibidos en junio.

“Como todo el país, estamos en un momento muy difícil: las vías de recaudación caen, la actividad se derrumba, el consumo disminuye y el endeudamiento de las familias está en niveles récord”, sostuvo López y agregó: “En este contexto, es doblemente meritorio el esfuerzo que hace la Provincia para fortalecer la gestión y, a la vez, sostener el poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras bonaerenses”.

El funcionario repasó números críticos que está atravesando el gobierno bonaerense producto de los recortes del gobierno de Javier Milei y el feroz ajuste que está aplicando. “Es un contexto muy complejo, ya que la recaudación Nacional cayó más de 7 puntos, y lo que recibimos las provincias cayó más de 4 puntos”. En ese sentido afirmó que “estamos 20 puntos por debajo de los niveles de 2023”. “Las ventas en supermercados llevan 11 meses consecutivos de caída, y las ventas mayoristas llevan 26 meses de caída consecutiva”, detalló López.

Aumento salarial a docentes y estatales

La semana pasada, el Gobierno también firmó con los gremios docentes y los trabajadores estatales nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) un nuevo aumento salarial de un 7% en el marco de las paritarias 2026, que se aplicará de manera escalonada durante julio y agosto próximo. El salario de un maestro de grado jornada completa llegará a los $2.037.149 en agosto. Las autoridades bonaerenses volverán a reunirse con el sector en septiembre para continuar la paritaria.

En el caso de los estatales, la propuesta incorpora también el pase a planta permanente de 8.000 trabajadoras transitorios correspondientes al período 2024-2025.

Con la oferta salarial aceptada, los gremios brindaron un detalle de cargos testigos con 10 años de antigüedad:

•⁠ ⁠Preceptora: Julio $855.757 - Agosto $885.901

•⁠ ⁠Maestra de Grado: Julio $990.793 - Agosto $1.018.575

•⁠ ⁠Profesor: Julio $1.348.905 - Agosto $1.380.137

•⁠ ⁠Maestro de Grado + 5ta Hora: Julio $1.236.347 - Agosto $1.268.805

•⁠ ⁠Maestro de Grado Jornada Completa: Julio $1.982.586 - Agosto $2.037.149

El incremento salarial comenzará a percibirse con los haberes correspondientes a julio y tendrá un nuevo ajuste en agosto, beneficiando a todos los auxiliares y docentes que integran el sistema educativo provincial.