Casi el 90% de los argentinos pierden contra la inflación y el 61% no llega al día 20 del mes

Cada vez más argentinos aseguran que sus ingresos pierden poder adquisitivo y no alcanzan para cubrir todo el mes. Además, más de la mitad de la población considera ser de clase baja, según una reciente encuesta. En concreto, el 86,1% de los encuestados considera que su salario no le gana a la inflación, mientras que el 61% llega con dinero, como máximo, hasta el día 20 del mes, según el Monitor de Opinión Pública de junio elaborado por Zentrix Consultora.

La percepción sobre la evolución salarial empeoró durante los últimos meses. En febrero, el 76,1% afirmaba que sus ingresos quedaban por debajo de la suba de precios; en marzo, la proporción saltó al 83,9% y alcanzó un máximo del 86,6% en abril. Tras una leve baja al 85,1% en mayo, el indicador volvió a subir en junio hasta el 86,1%.

En sentido contrario, apenas el 10,3% sostiene que su salario está superando a la inflación, el porcentaje más bajo de toda la serie iniciada en septiembre de 2025. Incluso entre quienes votaron al oficialismo, el 70,2% reconoce que sus ingresos pierden contra los precios, frente al 96,6% registrado entre los electores opositores.

El deterioro también se refleja en el momento del mes en que se agota el dinero. Un 13,8% sólo llega hasta el día 5; otro 10,4%, hasta el 10; un 16,9%, hasta el 15; y un 20%, hasta el día 20. En conjunto, seis de cada diez personas se quedan sin ingresos disponibles antes de atravesar el último tercio del mes.

Por otra parte, únicamente el 24,3% logra llegar justo a fin de mes y solo el 13% puede, además, ahorrar. Otro 1,6% declaró directamente no contar con ingresos, señaló el informe de Zentrix.

La mitad de los argentinos se percibe de clase baja

En ese contexto, la mitad de los argentinos se autopercibe como parte de la clase baja. El porcentaje alcanzó el 50,2% en junio, frente al 39% que se considera de clase media y el 10,5% que se ubica en la clase alta. Entre quienes se definen como clase baja, el 86,1% se queda sin ingresos antes del día 20, mientras que la proporción baja al 43% en la clase media y al 11,8% en la alta.

El informe también detectó una fuerte desconfianza hacia las estadísticas oficiales: el 68,8% considera que el índice de inflación del INDEC no refleja la variación de precios que experimenta diariamente. Entre los sectores de clase baja, el rechazo se acerca al 84%.

De cara al futuro, el 55,1% cree que “lo peor está por venir” en materia económica y sólo el 24% considera que la etapa más difícil ya quedó atrás. En paralelo, la corrupción encabeza las preocupaciones con el 51,3%, seguida por los ingresos y salarios, con el 48,2%, y la incertidumbre económica, con el 37,1%.