Rubro por rubro: cuáles son los sueldos que piden los argentinos en julio 2026

En medio de la caída de la actividad económica y el deterioro del poder adquisitivo ante el aumento de los precios, se conoció un ranking de los sueldos pretendidos en julio 2026 por trabajadores argentinos en distintos sectores. Gerentes, Marítimos y operarios de Minería y Petróleo están en el podio de aspiraciones económicas. En el otro extremo están quienes se dedican a Atención al Cliente, Enfermería y Gastronomía.

Un relevamiento de la consultora Bumeran exhibió cuáles son los rubros con las remuneraciones pretendidas más altas y cuáles los que tienen las menores expectativas salariales. Estos números configuran una referencia tanto para empresas como trabajadores, en un mercado laboral que en promedio ofrece salarios al límite de lo necesario para que una familia pueda pagar un alquiler y llenar la heladera.

El podio de las remuneraciones está encabezado por el área de Gerencia y Dirección General, donde el salario promedio solicitado asciende a $3.094.264 mensuales. Luego se ubican los sectores Naviero, Marítimo y Portuario, con una expectativa salarial de $2.591.606, y Minería, Petróleo y Gas, con $2.485.643. Más atrás aparecen Ingeniería Civil y Construcción e Ingenierías, cuyas pretensiones rondan los $2 millones por mes.

En los últimos puestos se encuentran Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, con una remuneración promedio requerida de $1.052.657. Le siguen Enfermería, con $1.086.195; Gastronomía y Turismo, con $1.102.719; Secretarias y Recepción, con $1.110.319; y Oficios y Otros, con una expectativa salarial media de $1.111.025.

En promedio, la remuneración pretendida por los postulantes asciende a $1,58 millones mensuales, de acuerdo con el promedio de las 26 categorías relevadas por Bumeran.

Todos los sueldos pretendidos en julio de 2026