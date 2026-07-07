El tremendo desahogo de Enzo Fernández tras su agónico golazo contra Egipto: "Se me dio en el último minuto"

El mediocampista Enzo Fernández, héroe del agónico triunfo contra Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, resaltó la unión del equipo dirigido por Lionel Scaloni al asegurar que hay "un grupo fenomenal, que nunca se da por vencido" y le agradeció a Dios por “poder vivir este momento”.

En el minuto 92, Julián Álvarez le robó una pelota a Mohamed Salah y se le pasó a Lautaro Martínez, quien corrió al vacío por la derecha. Una vez que el delantero del Inter de Milán controló la pelota, esperó por la llegada de Enzo: centro a la cabeza, remate esquinado y Argentina a los cuartos de final. Una vez que el árbitro pitó el final del encuentro, Lionel Messi se emocionó al compás de todos los argentinos.

El volante estaba en el búsqueda de su primer gol en esta Copa del Mundo y se le dio en el momento en el que la selección más lo necesitaba: "Anhelaba el gol en el Mundial, después de lo que pasó en Qatar. Soy un privilegiado por vivir estos momentos”, afirmó.

Además, le agradeció "a toda la gente que está acá, a los que están en Argentina y dimos un pasito más porque tengo unos compañeros terribles”. “Pasaron cuatro años de Qatar, vinimos a disfrutar de otro mundial y a representar a nuestro país y eso es lo que hacemos”, señaló en declaraciones para TV Pública.

"Se me dio en el último minuto", manifestó el capitán del Chelsea. "Sabemos cómo lo vivimos todo y que el fútbol te regale estos momentos es increíble para nosotros. Se siente mucho el apoyo y vamos a seguir luchando hasta el final". Este es el segundo tanto del ex River Plate y Benfica en Mundiales: el anterior había sido contra México en la fase de grupos de Qatar 2022, con tan solo 164 minutos disputados con la camiseta argentina.

Tras un partido bravísimo, Argentina se prepara para los cuartos de final: jugará el próximo sábado 11 de julio a las 22 contra el ganador del partido entre Suiza y Colombia, en el Kansas City Stadium. Este estadio fue donde debutó Argentina en la competencia, con triunfo 3-0 frente a Argelia y un hat-trick de Messi.

La última vez que Argentina había dado vuelta un partido en un Mundial

La última vez que la Selección Argentina había dado vuelta el resultado de un partido en una Copa del Mundo, como esta tarde frente a Egipto, había sido hace veinte años, contra México, por los octavos de final del Mundial Alemania 2006.

Con un gol de Maxi Rodríguez a los ocho minutos de la prórroga, Argentina le ganó 2 a 1 a México y pasó a cuartos de final de aquella competencia. En aquel encuentro también la Albiceleste había comenzado perdiendo con un gol a los cinco minutos del mexicano Rafael Márquez.

Aquella jornada no solo jugó Messi, sino también el actual técnico de la Selección, Lionel Scaloni, quien fue el lateral derecho. Con el triunfo de esta tarde, Argentina volvió a levantar un partido con un resultado adverso luego de 20 años en Mundiales.