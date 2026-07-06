Consejo de Derechos Humanos de la ONU ordena una investigación urgente sobre Al-Obeid, en Sudán

FOTO DE ARCHIVO: Las tiendas de campaña lucen el logotipo del Reino de Arabia Saudí en un campamento de desplazados en El Obeid, en el estado de Kordofán del Norte.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el lunes una resolución en la que condena la ‌escalada de violencia perpetrada ‌por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), de carácter paramilitar, en la región sudanesa de Al-Obeid, al tiempo que ordena una investigación sobre presuntos abusos cometidos en la zona.

El Reino Unido, que presentó la moción junto con otros 14 Estados, ya había advertido del riesgo de que se produjeran atrocidades a gran escala, ​dado que las RSF ⁠concentraban sus fuerzas en torno a una de las ciudades ‌más grandes de Sudán, un asedio que recuerda ⁠la toma de Al-Fashir, en Darfur ⁠del Norte, el año pasado.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió el viernes que se estaba produciendo ⁠una "catástrofe" en los alrededores de Al-Obeid, y que su ​oficina había documentado casos recurrentes de ejecuciones ‌sumarias, secuestros, tortura y violencia sexual ‌en la región circundante.

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En el pasado, las RSF han negado ⁠tales abusos durante más de tres años de guerra civil, alegando que los relatos han sido inventados por sus enemigos y lanzando contraacusaciones contra ellos.

El máximo responsable humanitario de las Naciones ​Unidas, Tom ‌Fletcher, abordó la escalada de las hostilidades en una conversación telefónica con Mohamed Hamdan Dagalo, jefe de la RSF, según informó el lunes a los periodistas el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

La moción del Consejo ⁠de Derechos Humanos de la ONU fue aprobada por consenso, aunque China se desmarcó de la decisión, alegando que no apoyaba las investigaciones dirigidas contra países concretos sin su consentimiento.

Otros señalaron que la moción debería haber ido más allá y haber nombrado a los actores que, según ellos, están avivando el conflicto mediante el suministro de ‌armas, incluidos los drones, en lugar de limitarse a aludir al "apoyo externo".

"El Consejo no supo aprovechar plenamente la ocasión", afirmó la organización africana de derechos humanos DefendDefenders, refiriéndose a lo que calificó de apoyo continuado de los Emiratos Árabes Unidos a las RSF.

El Gobierno ‌sudanés, alineado con el ejército, también ha acusado a los Emiratos Árabes Unidos de armar a este grupo, que ha estado luchando contra el ‌ejército sudanés ⁠en la guerra civil.

Los Emiratos Árabes Unidos han negado repetidamente tales acusaciones, aunque expertos de la ONU ​y legisladores estadounidenses han considerado creíbles las pruebas del apoyo militar de los Emiratos Árabes Unidos.

Con información de Reuters