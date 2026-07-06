Roberito Funes Ugarte apuntó duramente contra Horacio Cabak y Maxi Sardo al aire.

Durante un móvil en vivo de La Nación+ desde el Barrio Chino, Roberito Funes Ugarte protagonizó un tenso momento al lanzar una serie de comentarios contra su colega Horacio Cabak, actualmente conductor en A24 de paso por LN+, y también contra el periodista Maxi Sardo, luego de que este publicara un artículo en Revista Noticias en el que cuestionaba el rating de su programa en la señal.

En ese sentido, el conductor aseguró que tanto él como su compañera, Cecilia Insinga, fueron víctimas de una “opereta” periodística. Además también apuntó contra el periodista Maxi Sardo, quien hizo un artículo en Revista Noticias que terminó siendo eliminado en las últimas horas.

Asimismo el conductor expresó: “Me entero por una fuente inobjetable que él habría mandado escribir esa nota. Me dijeron ‘Fulano y mengano mandaron a escribir una nota en contra tuya y del programa’”. Luego continuó: “No creo que sea puntualmente contra mí porque también atacaron a Ceci, creo que es contra el canal, también contra la idea. Esta gente que escribió esa nota. Y están diciendo cosas. No se dan cuenta que cuando hablan mal o bien, hablan”.

Roberito estalló contra Horacio Cabak y Maxi Sardo al aire

Durante la transmisión, Robertito aseguró: “Esta semana se aprovecharon y dijeron cosas muy feas a mi compañera Cecilia y a mí. Como son gente de tirar golpes bajos, se escriben notas inducidas diciendo cosas feas de Cecilia. Una nota misógina, una nota de mala leche”.

Luego continuó: “Se armó un gran revuelo en el canal de noticias porque el Maxi Sardoso, este queso feo, que es amigo de este modelo inepto e inútil, armaron una opereta que les salió mal. La propia revista donde salió publicado nos pidió disculpas a Cecilia y a mí por la guarangada y la vergüenza que habían dicho”.

Finalmente lanzó: “La gente no es tonta, la gente nos sigue eligiendo. El viernes nos vio mucha más gente todavía gracias a lo que hizo Maxi Queso Sardoso y este inepto, desvencijado, amigo del Presidente”.