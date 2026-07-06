¿Se olvidó de Franco Colapinto?: el análisis del director de Alpine tras el GP de Gran Bretaña

Nielsen asumió como director en lugar de Oakes.

Después de haber quedado fuera de los puntos en el GP de Austria, Franco Colapinto volvió a sumar este fin de semana en el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1, donde firmó un noveno lugar con una brillante recuperación. El pilarense no había logrado pasar el primer corte en la clasificación del sábado y había quedado posicionado en el decimonoveno lugar de la grilla de partida, por lo que tuvo una recuperación de diez puestos en la carrera del domingo.

Para Alpine, fue un resultado positivo, ya que Pierre Gasly también sumó en el décimo lugar, aunque Steve Nielsen se olvidó de mencionar al piloto argentino en el análisis postcarrera que hizo del fin de semana del equipo en el Circuito de Silverstone. En un video publicado en las redes sociales de la escudería, el británico hizo unos comentarios sobre lo que fue la novena fecha del campeonato, aunque de manera muy general.

“Ambos pilotos hicieron un gran trabajo ahí. Y rápidamente estábamos compitiendo justo fuera del top 10. Luego, con algunas bajas y algunos adelantamientos de ambos autos, logramos entrar en el top 10”, afirmó el director de Alpine. Por otra parte, el inglés se refirió al final que tuvo la carrera detrás del Safety Car y aprovechó para mencionar cómo se vio perjudicado Gasly en esa etapa final.

“Desafortunadamente, Pierre tuvo una parada en boxes lenta en medio de todo eso, lo que no hizo una diferencia material en su carrera, pero simplemente significó que tuvo que recuperar posiciones”, agregó. Por fuera del comentario para el piloto galo, que entró a los puntos gracias a la sanción que recibió Andrea Kimi Antonelli por límites de pista, Nielsen ni siquiera mencionó a Franco en todo el resto de su análisis.

Para cerrar su comentario, el jefe de Alpine se refirió al buen rendimiento que ha tenido Racing Bulls, que claramente se ha convertido en el rival del equipo de Enstone en la lucha por el liderato de la zona media. “Nuestra cómoda diferencia de hace un par de carreras se ha vuelto muy incómoda y ahora estamos solo un punto por delante, así que el impulso está de su lado. Tenemos que hacer algo al respecto, tenemos que hacer nuestro auto más rápido y, si lo conseguimos, nos mantendremos adelante, y si no, nos pasarán. No hay magia”, cerró Nielsen.

Alpine sumó tres puntos en Silverstone.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Gran Bretaña 2026