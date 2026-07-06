Kylian Mbappé le respondió a la senadora paraguaya tras sus ataques racistas: "Despreciable e indigna"

El repudiable comentario de la senadora Amarilla hacia Mbappé: "Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés".

Kylian Mbappé no esquivó la polémica y le respondió a Celeste Amarilla, la senadora de Paraguay que publicó comentarios racistas contra él tras la eliminación de la 'Albirroja' a manos del combinado galo en el Mundial 2026. Con un breve mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), la figura de 'Les Bleus' apuntó contra la congresista y la trató de "despreciable" e "indigna de su cargo", luego de que ella le dijera "camerunés colonizado" y de que insinuara que había sido criado por monos.

"Madame Celeste Amarilla, Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición", expresó Mbappé, quien protagonizó varios cruces con los futbolistas del seleccionado sudamericano durante el encuentro correspondiente a los octavos de final del certamen.

"Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", concluyó el número '10' y capitán de Francia.

El futbolista galo tuvo el apoyo de Marina Ferrari, ministra de Deportes francesa, quien también apuntó contra Amarilla por sus repudiables comentarios: "Estas declaraciones son abyectas, indignas y tanto más inaceptables cuanto que proceden de una responsable política. Frente al racismo, no permaneceremos en silencio. Al atacar a Kylian Mbappé, la senadora ataca todo lo que encarna nuestro capitán y todo lo que defiende nuestro país: la libertad, la igualdad y la fraternidad".

Los comentarios racistas de Celeste Amarilla, senadora de Paraguay, contra Kylian Mbappé

Horas después de la derrota de Paraguay por 1 a 0 y su eliminación del Mundial 2026, la senadora cargó en redes sociales contra Mbappé con expresiones racistas: "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped… Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol".

Luego, en otra publicación, se refirió al festejo del atacante del Real Madrid frente al arquero Orlando Gill, al que ignoró mientras le tendía la mano: "Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada".