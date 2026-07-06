La comedia irreverente con John Cena que ya es furor en Netflix y escala al top 2 global

Las comedias para adultos volvieron a ganar protagonismo en Netflix y una de las producciones que más creció en los últimos días fue "Hermanito", la nueva película protagonizada por John Cena y Eric André.

Con un humor irreverente, situaciones absurdas y un fuerte contraste entre sus protagonistas, se ubicó entre los contenidos más vistos de la plataforma y alcanzó el segundo puesto del ranking global.

Dirigida por Matt Spicer y escrita por Jarrad Paul y Andrew Mogel, la producción llegó al catálogo de Netflix el 26 de junio y rápidamente captó la atención del público que busca comedias descontracturadas y de humor negro.

¿De qué trata "Hermanito"?

La historia sigue a Rudd, un exitoso agente inmobiliario interpretado por John Cena, cuya vida parece perfecta hasta que reaparece Marcus, su caótico "hermanito", encarnado por Eric André. La inesperada reunión familiar desata una serie de situaciones disparatadas que ponen a prueba tanto su matrimonio como su carrera profesional.

El elenco también incluye a Michelle Monaghan, Christopher Meloni, Sherry Cola, Ego Nwodim y Ben Ahlers. La película combina comedia física, humor ácido y conflictos familiares con un ritmo ágil que la convirtió en una de las novedades más comentadas del catálogo.

Uno de los principales atractivos de "Hermanito" es la química entre John Cena y Eric André. Mientras Cena interpreta a un hombre obsesionado con el control y las apariencias, André da vida a un personaje impredecible que altera por completo ese equilibrio. Esa dinámica sostiene buena parte del humor de la película.

El director Matt Spicer, conocido por Ingrid Goes West, apostó por una comedia con escenas desbordadas y un tono provocador que apunta a un público adulto. La propuesta mezcla humor incómodo, gags físicos y momentos emotivos sin perder el foco en la relación entre los dos protagonistas.

Ficha técnica de "Hermanito"