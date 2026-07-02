El thriller coreano que solo necesitó dos episodios para conquistar Netflix y sumar millones de vistas

Protagonizada por So Ji-sub, la historia sigue a Kim Do-hyeon, un padre soltero que dejó atrás su pasado como agente de operaciones especiales para llevar una vida tranquila junto a su hija.

Netflix volvió a captar la atención de los fanáticos de los k-dramas con "Agente Kim reactivado", una producción surcoreana que debutó a fines de junio y que, con apenas dos episodios, ya se convirtió en uno de los títulos más vistos en varios países.

Protagonizada por So Ji-sub, la historia sigue a Kim Do-hyeon, un padre soltero que dejó atrás su pasado como agente de operaciones especiales para llevar una vida tranquila junto a su hija. Sin embargo, el secuestro de la joven lo obliga a volver al mundo del espionaje y enfrentarse a enemigos de su pasado.

¿De qué trata "Agente Kim reactivado", el thriller coreano que conquista Netflix?

Basada en el exitoso webtoon Manager Kim, la ficción mezcla acción, suspenso y drama familiar. A medida que avanza la investigación, el protagonista revive episodios de su pasado y vuelve a un mundo marcado por el espionaje, las persecuciones y los combates, mientras intenta rescatar a la única persona que le queda.

El papel principal está a cargo de So Ji-sub, acompañado por Choi Dae-hoon, Yoon Kyung-ho, Son Na-eun, Joo Sang-wook y Seo Su-min. La serie fue dirigida por Lee Seung-young y escrita por Nam Dae-joong, responsables de adaptar la historia original creada por Jeong Jong-taek y Toy.

La primera temporada tendrá 10 episodios, aunque Netflix optó por un estreno semanal. Los dos primeros capítulos ya están disponibles en la plataforma y los nuevos episodios llegarán cada viernes y sábado de manera simultánea con su emisión en Corea del Sur.

Ficha técnica de "Agente Kim reactivado"