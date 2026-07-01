Luego de la victoria ante Congo, el entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, sorprendió con un mensaje para los hinchas ingleses en el Mundial 2026.

La clasificación de Inglaterra a los octavos de final del Mundial 2026 dejó mucho más que el sufrido triunfo por 2-1 sobre República Democrática del Congo. Palpitando el esperado cruce frente a México, el entrenador Thomas Tuchel protagonizó un momento que recorrió el mundo al hacer un ingenioso pedido dirigido a los padres y docentes para que los más chicos no se pierdan el partido.

Minutos después de dar vueltala historia frente a los africanos, Tuchel compareció ante lso medios y cerró su cnferencia de prensa con un comentario distendido que rápidamente se viralizó en redes sociales. Con una sonrisa, el alemán les hizo un pedido especial a los aficionados ingleses pensando en el horario del próximo compromiso.

"Escriban una excusa para la escuela y dejen que los chicos vean el fútbol. A la escuela se va todos los días. El Mundial llega una vez cada cuatro años", lanzó entre risas, despertando la complicidad de los periodistas presentes.

La ocurrencia del técnico se produjo porque el partido entre Inglaterra y México coincidirá con el horario escolar en el Reino Unido, un detalle que ya generaba debate entre los hinchas.

Inglaterra sufrió, reaccionó y mostró carácter para avanzar

Más allá del momento distendido, Tuchel destacó el enorme esfuerzo que realizó su equipo para revertir un partido que había comenzado cuesta arriba. Inglaterra arrancó perdiendo ante el conjunto africano, pero terminó imponiéndose gracias a un doblete de Harry Kane, que volvió a ser decisivo.

El entrenador reconoció que los primeros minutos fueron complicados por errores en la presión alta. "Recibimos un gol temprano porque no presionamos bien durante los primeros 20 minutos. Ellos encontraron espacios para acelerar y hacernos daño. Éramos demasiado agresivos, especialmente por el sector izquierdo, y muchas veces quedábamos en inferioridad en el mediocampo", explicó.

Con el correr de los minutos, Inglaterra ajustó su funcionamiento y comenzó a dominar el desarrollo. "Cuando corregimos eso y fuimos un poco más pacientes e inteligentes al presionar, empezamos a generar ocasiones", agregó el entrenador.

La frase de Thomas Tuchel que explica la remontada de Inglaterra

Uno de los conceptos que más llamó la atención durante la conferencia fue la metáfora utilizada por el entrenador para describir la actitud de sus jugadores.

"El arquero estuvo en un nivel extraordinario. Fue un partido muy difícil contra un equipo que jugó con mucha disciplina y coordinación. Pero mis jugadores nunca aceptaron la derrota como una posibilidad", destacó.

Luego resumió el mensaje que transmitió en el entretiempo. "Había que seguir insistiendo y no rendirse. Hay que seguir golpeando la roca hasta que finalmente se rompe", afirmó.

Para Tuchel, esa perseverancia terminó siendo la clave para que Inglaterra pudiera dar vuelta el marcador y meterse entre los 16 mejores del certamen.

Harry Kane también dejó un mensaje antes del duelo con México

El capitán inglés también valoró la reacción del equipo y pidió disfrutar el momento antes de pensar en el próximo desafío. "Fue un partido loco y estamos muy felices por la forma en la que reaccionamos. En lo personal, me pone muy contento haber ayudado al equipo. Todavía queda tiempo para celebrar porque jugamos temprano, así que espero que todos puedan disfrutarlo en los pubs y también en casa", comentó.

Kane también les pidió a sus compañeros que valoren el camino recorrido. "Voy a decirles a los chicos que disfruten esto. A veces, cuando representás a una de las grandes selecciones, te olvidás de hacerlo. Después recuperaremos energías y pensaremos en México. Va a ser un partido increíble", aseguró.

El desafío que espera a Inglaterra en el Estadio Azteca

Ahora el seleccionado inglés deberá viajar a Ciudad de México para afrontar uno de los compromisos más exigentes del torneo. Además del nivel del rival, Tuchel reconoció que la altura del Estadio Azteca representa una dificultad importante.

"La altura será una desventaja enorme. No se puede uno adaptar en apenas cuatro días, pero tendremos que estar preparados", explicó. El entrenador también se permitió una reflexión con humor sobre las grandes figuras del fútbol mundial y la capacidad que tienen para aparecer en los momentos decisivos.

"No sé si los grandes delanteros se observan entre ellos y cuando uno marca el siguiente quiere hacer lo mismo. Pero todos son tiburones. Harry, Mbappé, Haaland, Messi... cuando huelen sangre, todos aparecen para convertir. El segundo gol de Harry fue realmente hermoso", comentó entre risas.

Con el ánimo renovado tras la remontada y una inyección de confianza, Inglaterra buscará ahora superar al seleccionado anfitrión para seguir avanzando en el Mundial 2026. Mientras tanto, la ocurrencia de Tuchel ya logró un objetivo: convertirse en una de las frases más simpáticas y comentadas de la Copa del Mundo.