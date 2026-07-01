Estados Unidos venció con claridad a Bosnia y ya piensa en 8vos de final

Estados Unidos, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo, metió el pase a los octavos de final. Este miércoles, el seleccionado norteamericano venció 2-0 a Bosnia y Herzegovina en San Francisco, en un partido complicado donde se quedó con diez jugadores a falta de media hora para el final. Los goles del triunfo los firmaron Folarin Balogun y Malik Tillman.

Ahora, los estadounidenses se medirán el próximo lunes ante Bélgica por un lugar en los cuartos de final. Los diablos rojos vienen de dejar en el camino a Senegal en un partidazo: ganaron 3-2 en el alargue tras levantar un 0-2 abajo.

El arranque en San Francisco tuvo a los locales queriendo imponer condiciones, pero las más claritas del inicio fueron para Bosnia. A los 10 minutos, el arquero estadounidense Matt Freese desvió a Ermedin Demirovic. Apenas sesenta segundos después, Kerim Alajbegovic casi clava un gol olímpico, pero Freese reaccionó con lo justo sobre la línea para salvar a su equipo.

De a poco, Estados Unidos se acomodó en la cancha y, cuando se moría la primera mitad, encontró la ventaja. A los 45', tras una serie de rebotes en los defensores bosnios luego de un pase de Tillman, Balogun metió un zurdazo letal dentro del área para el 1-0. El propio delantero del Mónaco tuvo el segundo en el descuento, pero su definición pinchada ante la salida de Nikola Vasilj reventó el travesaño.

La historia se complicó para el local a los 64 minutos. Balogun pasó de héroe a villano: fue a disputar una pelota, pisó en el tobillo al defensor Tarik Muharemovic y, tras el llamado del VAR, el árbitro le mostró la tarjeta roja directa. Con diez hombres, el partido entró en una meseta, pero Estados Unidos sacó chapa de su efectividad. A los 72', cuando no pasaba demasiado, Tillman frotó la lámpara y la mandó a guardar con un golazo de tiro libre para bajarle la persiana al encuentro.

En el final, Bosnia quemó las naves y estuvo cerca del descuento con dos remates de Ermin Mahmic que pasaron pegados a los palos, pero la historia ya estaba juzgada. Estados Unidos sigue en carrera y ya piensa en los belgas.