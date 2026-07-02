Desde camisetas hasta llaveros: aficionados acuden en masa en busca de recuerdos del Mundial

Los aficionados compran en la tienda oficial de la Copa Mundial de la FIFA en Houston

Por Nick Said ​y Lais Morais

HOUSTON, 2 jul (Reuters) - El Mundial ha cautivado a los aficionados de todo Estados Unidos, y ‌nada lo ilustra mejor ‌que la tienda del torneo en Houston, donde los vecinos han estado comprando sin parar recuerdos de esta oportunidad única de tener el Mundial a la vuelta de la esquina.

La tienda del Mundial ofrece una visión a pequeña escala de cómo se percibe el torneo ​a nivel local, ⁠y resulta revelador ver qué tipo de productos tienen más ‌éxito entre los clientes.

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"Diría que la venta ⁠de camisetas de la República ⁠Democrática del Congo fue sin duda algo que surgió de la nada", dijo a Reuters el dependiente de la ⁠tienda, Matthew Schafer.

"Lo mismo ocurre con los demás ​países africanos. Marruecos tiene una selección muy ‌potente y ha habido mucha ‌demanda de camisetas suyas. Y también de Cabo ⁠Verde, cuando estuvieron aquí".

Schafer cree que son principalmente los lugareños quienes compran los artículos, porque se han contagiado de la fiebre del Mundial.

"Son sobre todo personas que ​viven en ‌la zona, que quizá han tenido suerte con las entradas y van a ir con sus hijos, por lo que quieren camisetas para ponerse".

Comentó que hubo una venta que se le ⁠quedó especialmente grabada. "Había un hombre y su asistente. Diría que compraron más de 5.000 dólares en productos. Literalmente, de todo. Él tomaba un artículo y preguntaba: '¿Cuántos de estos tienes?', y se los llevaba".

La opinión de Schafer sobre el comercio local la corrobora Zara Hashmi, que el sábado acudirá al ‌partido de octavos de final entre Marruecos y Canadá en el Houston Stadium.

"Quiero animar a Marruecos. No encontramos ninguna camiseta de Marruecos, pero sí una de la selección de Estados Unidos y una camiseta de Houston, así que ‌sin duda nos las llevaremos a casa".

"Cuando salieron a la venta las entradas, pensé: 'No hay forma de que me las ‌pueda permitir'. Pero ⁠luego, a medida que iba creciendo el entusiasmo (por el torneo)(...) mis amigos, que son una ​mala influencia, me dijeron: 'Es una oportunidad única en la vida, hazlo. El dinero ya lo recuperarás'".

Con información de Reuters