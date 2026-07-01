En agosto de 1994 fue cuando el tango "El día en que me quieras", reversionado por Luis Miguel, alcanzó el primer puesto en los rankings musicales.

En 1994, la versión del tango 'El día que me quieras' de Luis Miguel dominaba las listas de éxitos, formando parte de su álbum Segundo romance, que se convirtió en una sensación en toda Latinoamérica. Esta producción siguió los pasos de su predecesora Romance, lanzada en 1991, que se basaba principalmente en boleros. Sin embargo, Segundo romance amplió el repertorio incorporando tangos, rancheras y otros géneros tradicionales, consolidando el estilo único del cantante mexicano gracias a los arreglos de sus productores y compositores.

La serie biográfica de Luis Miguel en Netflix reveló muchos detalles sobre la vida y obra del artista mexicano. El sexto capítulo, titulado 'El día en que me quieras', despertó la curiosidad sobre la historia real detrás de esta canción de tango que marcó un antes y un después en su carrera.

Agosto de 1994 fue el momento en que 'El día en que me quieras' de Luis Miguel alcanzó el primer puesto en el Billboard Hot Latin Songs. Pero esta no fue la primera aparición de la canción. En realidad, la pieza se originó en 1934, cuando Carlos Gardel la interpretó por primera vez, con letra de Alfredo Le Pera y arreglos de Terrig Tucci. La canción nació, según algunos medios mexicanos, como inspiración de un poema homónimo del poeta de ese país Amado Nervo, publicado en 1915 en su libro El arquero divino.

Los productores de WEA, sello discográfico de Luis Miguel, actualizaron el ritmo original con arreglos más acelerados y modernos, adaptándolo al pop sin perder la esencia romántica que caracteriza al tema. Esto permitió que la canción se convirtiera en uno de los mayores éxitos del cantante durante los años 90, junto a un videoclip innovador para la época, siguiendo la línea creativa que Luis Miguel ya había mostrado con videos como 'Ayer'.

Luis Miguel grabó un videoclip cantando "El día que me quieras" de Carlos Gardel.

Además del talento vocal inconfundible de Luis Miguel, el éxito de Segundo romance también se debe a la acertada selección de canciones clásicas que fueron adaptadas para su voz. En ese sentido, figuras como Armando Manzanero, Kiko Cibrán y Juan Carlos Calderón jugaron un rol fundamental en la producción del disco y en la creación de nuevas melodías que acompañaron cada composición.

Otros detalles del disco de Luis Miguel que triunfó con un tango de Gardel

La relación entre Luis Miguel y Armando Manzanero fue especialmente destacada. El compositor yucateco, reconocido por sus innumerables éxitos en México y Latinoamérica, colaboró estrechamente con 'El Sol' desde 1991, dando fruto a una serie de álbumes que marcaron época: Romance, Segundo romance, Romances y Mis romances. Juntos crearon clásicos como 'Te extraño', 'No sé tú' y 'Somos novios', construyendo no solo un vínculo profesional, sino también una amistad profunda.

El cariño y respeto entre ambos artistas quedó reflejado en numerosas entrevistas, donde Luis Miguel no dudaba en elogiar a Manzanero. En una ocasión, ante una broma sobre la altura del compositor, el cantante respondió: “Si tú puedes medir su altura de la cabeza al cielo, yo creo que es más alto que tú”.

Este fuerte compañerismo trascendió lo laboral y se manifestó en homenajes que Luis Miguel brindó a grandes figuras, como María Félix en el video de 'La media vuelta' o su dueto con Frank Sinatra en 'Come Fly With Me'. En homenaje a Armando Manzanero, quien falleció en 2020 por complicaciones derivadas del Covid-19, la bioserie le dedicó el sexto capítulo, celebrando la influencia y legado de este gigante de la música hispana.