El objetivo de la obra es mejorar la conexión entre las avenidas Udaondo, Lugones y Cantilo, y la calle Campos Salles.

Los conductores deberán buscar una alternativa para ingresar a la Ciudad de Buenos Aires desde este miércoles 1 de julio debido a las obras de ampliación del emblemático puente Labruna, junto al estadio de River Plate, en el barrio de Núñez.

Los trabajos son ejecutados por Autopistas Urbanas SA (AUSA) y consistirán en dotar al viaducto de dos carriles en cada sentido, dado que tenían uno por mano con anterioridad. El objetivo de la obra es mejorar la conexión entre las avenidas Udaondo, Lugones y Cantilo, y la calle Campos Salles.

Para ello deberán modificar el sentido de circulación del puente original, que pasó a ser mano única hacia Udaondo, y sumar una segunda rama similar, en sentido hacia el río, con dos carriles adicionales. En medio de ambas estructuras, se sumará una pasarela peatonal de aproximadamente cuatro metros de ancho y se ejecutará una bicisenda de 2,40 metros, separada por un cordón montable.

Hasta cuándo durará el corte

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño informó que desde las 22 del miércoles 1 de julio y durante ocho horas permanecerá cerrado el acceso de Lugones a la altura de Udaondo. La restricción es necesaria para el montaje de seis vigas sobre las pilas que se construyeron a los costados de la avenida.

Las nuevas estructuras tienen 28 metros de largo, 80 centímetros de ancho y 1,4 metros de alto, con 47 toneladas de peso cada una. Cruzarán Lugones para formar parte del nuevo tramo del puente Labruna denominado Rama Sur, que permitirá conectar Cantilo con Udaondo y Lugones. Por lo tanto, los conductores deberán tomar los siguientes desvíos mientras dure el corte:

Tránsito liviano: será desviado hacia la avenida Udaondo y Del Libertador, y podrá acceder de nuevo a Lugones en Ombúes o en Dorrego.

será desviado hacia la avenida Udaondo y Del Libertador, y podrá acceder de nuevo a Lugones en Ombúes o en Dorrego. Tránsito pesado: será desviado previamente hacia la salida de Avenida del Libertador desde la General Paz.

Hasta el momento, se habilitó una primera etapa de la ampliación del puente, denominada Rama Norte, que permitió duplicar la cantidad de carriles que tenía y sumó una vinculación directa desde Lugones y Campos Salles hacia Ciudad Universitaria y Cantilo.

Actualmente, se trabaja en una segunda etapa de la obra que permitirá sumar una conexión en sentido inverso al habilitado y sumará una amplia pasarela peatonal entre ambas manos con canteros y bicisenda. La readecuación y ampliación del Labruna también prevé la generación de conexiones vehiculares para posibilitar los ingresos y egresos de Lugones y Cantilo, vinculando de manera "más segura" los distintos espacios que se emplazan en la zona, según informó el gobierno porteño.