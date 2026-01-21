Así será el nuevo Puente de la Innovación.

Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) avanza con las obras en el Puente de la Innovación, el nuevo nodo de movilidad del barrio porteño de Núñez.

Las tareas que mejorarán la movilidad del Puente Labruna, por donde se conectarán varios lugares de interés, como el estadio de River Plate con Ciudad Universitaria y varios clubes deportivos, beneficiarán directamente a más de 350 mil vecinos.

¿Cómo será el nuevo Puente de la Innovación de Núñez?

El proyecto consiste en la readecuación del Puente Labruna a través de la incorporación de nuevas ramas vehiculares de ingreso y egreso para las Avenidas Lugones y Cantilo, y de una pasarela peatonal de dimensiones acordes a la nueva demanda peatonal y ciclista.

La segmentación de los carriles de cada uno de los actores viales aumentará la seguridad vial. La obra, planificada por el Ministerio de Infraestructura e incluida en el presupuesto aprobado para este año, se estima que tendrá inauguración a mediados del 2026.

La obra mejorará la conectividad y circulación en la zona, en donde se encuentran espacios de interés de la Ciudad: el estadio Antonio Vespucio Liberti (Club Atlético River Plate), el Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), la estación Ciudad Universitaria del FC Belgrano, el centro de graduados del Liceo Naval, el Club Universitario Buenos Aires (CUBA), la Ciudad Universitaria, la Reserva Ecológica Norte y el Parque de la Memoria.

¿Qué conectará el nuevo Puente de la Innovación de Núñez?

El nuevo puente ofrecerá actividades programadas, presentándose como un nuevo parque del barrio. Se proponen plazas abiertas, espacios flexibles para mercados o ferias, terraplenes y terrazas para representaciones teatrales o expresión del arte callejero y espacios equipados para el descanso.

Nuevo Puente de la Innovación, carril por carril