Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) avanza con las obras en el Puente de la Innovación, el nuevo nodo de movilidad del barrio porteño de Núñez.
Las tareas que mejorarán la movilidad del Puente Labruna, por donde se conectarán varios lugares de interés, como el estadio de River Plate con Ciudad Universitaria y varios clubes deportivos, beneficiarán directamente a más de 350 mil vecinos.
¿Cómo será el nuevo Puente de la Innovación de Núñez?
El proyecto consiste en la readecuación del Puente Labruna a través de la incorporación de nuevas ramas vehiculares de ingreso y egreso para las Avenidas Lugones y Cantilo, y de una pasarela peatonal de dimensiones acordes a la nueva demanda peatonal y ciclista.
La segmentación de los carriles de cada uno de los actores viales aumentará la seguridad vial. La obra, planificada por el Ministerio de Infraestructura e incluida en el presupuesto aprobado para este año, se estima que tendrá inauguración a mediados del 2026.
La obra mejorará la conectividad y circulación en la zona, en donde se encuentran espacios de interés de la Ciudad: el estadio Antonio Vespucio Liberti (Club Atlético River Plate), el Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), la estación Ciudad Universitaria del FC Belgrano, el centro de graduados del Liceo Naval, el Club Universitario Buenos Aires (CUBA), la Ciudad Universitaria, la Reserva Ecológica Norte y el Parque de la Memoria.
¿Qué conectará el nuevo Puente de la Innovación de Núñez?
El nuevo puente ofrecerá actividades programadas, presentándose como un nuevo parque del barrio. Se proponen plazas abiertas, espacios flexibles para mercados o ferias, terraplenes y terrazas para representaciones teatrales o expresión del arte callejero y espacios equipados para el descanso.
Nuevo Puente de la Innovación, carril por carril
- Carril Noroeste: permitirá el cruce desde el Parque de la Innovación hacia Ciudad Universitaria y la Av. Cantilo. Tendrá un viaducto de dos carriles que cruzan por sobre las Av. Lugones y Cantilo, y el FC Belgrano Norte.
- Carril Sureste: permitirá el cruce desde Cantilo hacia el Parque de la Innovación y el ingreso a la Av. Lugones desde Ciudad Universitaria.
- Colectoras de la Av. Lugones y cabecera norte del Parque de la Innovación: conectarán la Av. Campos Salles con la Rama Noroeste, la Av. Udaondo y la Av. Lugones. Se generará en la cabecera norte una plaza elevada sobre las colectoras y con accesos peatonales y ciclistas jerarquizados mediante rampas, terrazas y escaleras.
- Ensanche y refuncionalización del Puente Labruna: el actual puente se reconfigurará mediante la eliminación de la actual pasarela peatonal que se desplazará sobre el lado sudeste de sus dos carriles con único sentido y generando un nuevo cruce peatonal y ciclista ensanchando el tablero existente. De esta manera, se creará una nueva vinculación con la estación Ciudad Universitaria del FC Belgrano Norte que unirá el Parque de la Innovación con Ciudad Universitaria.