Luis Miguel generó polémica con una aclaración sobre la serie de Netflix

El Sol de México despejó todo tipo de dudas y rumores en torno a uno de los episodios más picantes de la tercera temporada de Luis Miguel: la serie, el éxito de Netflix que llega a su fin.

El 28 de octubre llegó a Netflix la tercera y última temporada de Luis Miguel, la serie, con una sorpresa para los fanáticos: a diferencia de sus temporadas anteriores, se decidió publicar todos los episodios juntos y no semanalmente. Y a pocos días de su salida, el propio cantante salió a hablar y dejó una picante declaración que fue leída como queja a la exitosa producción.

La serie de Netflix permitió que se conociesen oscuridades, datos ocultos y misterios de la vida de Luis Miguel pero, al parecer, uno de los episodios claves no cayó del todo bien a Luismi, que escribió un tajante comentario en sus redes sociales para diferenciarse de la historia y aclarar las situaciones vistas, de las cuales algunas llamaron la atención de los televidentes.

En su cuenta oficial de Twitter escribió: "La serie de Netflix es ficción. No es 100% verdad. Basada en hechos reales". La publicación cuenta actualmente con miles de comentarios de sus fans, quienes abrieron un debate acerca de si creyeron alguna vez o no el show. Algunos dijeron manifestarse en contra de la serie desde un principio, pero otros recordaron las palabras del Sol de México en su primer anuncio al decir que "veremos la historia real", además de mencionar que en su rol de productor determina qué se cuenta y qué no.

La trama del final de Luis Miguel: la serie

Por un lado, la tercera temporada aborda la historia de amor de El Sol de México con Mariah Carey. Los artistas se conocieron en Aspen, Colorado, en 1998, cuando ella se acababa de separar de Tommy Mottola, y aunque la cantante reveló en su autobiografía que su primera cita fue "olvidable", le dio otra oportunidad y mantuvieron una intenso romance que duró un poco más de dos años y terminó abruptamente.

Por otra parte, con cuarenta años de trayectoria y una sólida carrera en la música y otros mercados, en la actualidad Luismi enfrenta una momento crítico y corre el riesgo de perder todo lo que logró a raíz de la traición de una persona de confianza. Y para colmo, sus vínculos familiares no ayudan: su hija Michelle, fruto de su relación con Stephanie Salas, con quien había podido recomponer su relación ya no quiere hablar con él, pero tampoco cuenta con el apoyo de sus hermanos, quienes consideran que han quedado en un segundo plano. Con todos estos inconvenientes, al ídolo de los boleros le llega una propuesta que ayudará a relanzar su carrera: hacer una serie sobre su vida.