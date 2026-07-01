Estatales con aumento y bono en julio 2026: cuánto cobran y de cuánto es

Cuánto cobran los estatales en julio

Los trabajadores de la Administración Pública Nacional (APN) cobrarán en julio con un nuevo aumento salarial, luego de que el Gobierno homologara el acuerdo paritario alcanzado con los gremios estatales. La actualización fue oficializada mediante los decretos 552 y 553/2026, publicados en el Boletín Oficial.

El convenio establece una recomposición salarial escalonada para los meses de junio, julio y agosto, además del pago de un bono extraordinario y la actualización de las remuneraciones para distintos regímenes especiales de la administración pública.

De cuánto es el aumento para estatales

El acuerdo salarial prevé una mejora acumulada del 6,5%, distribuida en tres tramos consecutivos:

2,4% desde el 1° de junio.

desde el 1° de junio. 2,2% desde el 1° de julio.

desde el 1° de julio. 1,9% desde el 1° de agosto.

Cada incremento se calcula sobre el salario vigente del mes anterior, por lo que el efecto es acumulativo. La suba alcanza al personal permanente y no permanente comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional.

Salarios con aumento en julio

Bono para empleados públicos

Además del incremento salarial, el Gobierno confirmó el pago de una suma fija extraordinaria de $50.000, de carácter no remunerativo y no bonificable. El bono será abonado por única vez junto con los haberes de agosto y alcanzará a todos los trabajadores incluidos en el convenio de la APN.

Cuánto acordaron de aumento los estatales

Qué otros sectores recibieron aumentos

A través del Decreto 553/2026 también se actualizaron las remuneraciones de distintos regímenes especiales de la administración pública.

Entre los principales cambios figuran:

Médicos residentes de hospitales nacionales y del Hospital Garrahan.

de hospitales nacionales y del Hospital Garrahan. Docentes y bedeles del ISER (Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica).

(Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica). Docentes por hora cátedra de distintos organismos nacionales.

de distintos organismos nacionales. Personal de la Biblioteca Nacional .

. Personal militar destinado a la Antártida , con actualización del adicional por zona.

, con actualización del adicional por zona. Personal del Servicio Exterior de la Nación , mediante nuevos valores de viáticos.

, mediante nuevos valores de viáticos. Curia Castrense .

. Tribunal Fiscal de la Nación, con actualización de la Asignación por Responsabilidad Fiscal Jurisdiccional.

Cuánto cobran algunos trabajadores con la actualización

Entre los valores que comenzarán a regir se destacan:

Residente de primer año: $1.282.419 desde agosto.

$1.282.419 desde agosto. Jefe de residentes: $1.691.131 desde agosto.

$1.691.131 desde agosto. Adicional para docentes del ISER: $7.502 en julio y $7.644 en agosto.

$7.502 en julio y $7.644 en agosto. Bedel del ISER: $55.695 en julio y $56.754 en agosto.

$55.695 en julio y $56.754 en agosto. Adicional por servicios en la Antártida: $1.539.083 en julio y $1.568.326 en agosto.

$1.539.083 en julio y $1.568.326 en agosto. Asignación por Responsabilidad Fiscal Jurisdiccional: $890.556 en julio y $907.476 en agosto para los cargos alcanzados.

Qué más establece el acuerdo

El Gobierno también prorrogó hasta el 31 de agosto distintas disposiciones vigentes del convenio colectivo, entre ellas el Premio Estímulo a la Asistencia y la postergación de la implementación del Régimen de Dirección Pública.

De esta manera, los empleados públicos nacionales cobrarán en julio con el segundo tramo de la recomposición salarial, mientras que en agosto percibirán el último incremento previsto por la paritaria junto con el bono extraordinario de $50.000.