Chau dolor de espalda por trabajar muchas horas sentado: el simple hábito que los expertos recomiendan.

El dolor de espalda es uno de los problemas más frecuentes entre las personas que tienen trabajos de oficina o pasan muchas horas del día sentadas. Afortunadamente, hay un hábito muy simple que podés hacer en tu trabajo y que los expertos recomiendan para disminuir los dolores.

Se trata de cambiar de posición con frecuencia a lo largo de la jornada. Aunque muchas personas piensan que la clave está en mantener una postura perfecta durante horas, especialistas en salud postural aseguran que el cuerpo está diseñado para moverse y que quedarse inmóvil durante mucho tiempo puede generar molestias en la espalda, el cuello y los hombros.

El problema suele aparecer cuando adoptamos la llamada postura de "camarón de escritorio", una posición encorvada en la que los hombros se adelantan, la espalda se redondea y el cuello se proyecta hacia adelante para mirar la pantalla. Según explicó el cirujano ortopédico especializado en columna Comron Saifi en Real Simple, esta postura obliga a los músculos a trabajar más de lo necesario para sostener el peso de la cabeza.

"Cuando la cabeza se adelanta, los músculos del cuello tienen que compensar ese peso. Es parecido a sostener una bola de bowling: es mucho más difícil mantenerla con los brazos extendidos que pegada al pecho", señaló. Con el paso de las horas, esa tensión acumulada puede traducirse en dolor, rigidez y cansancio muscular.

Incluso algunos especialistas advierten que mantener durante mucho tiempo una postura encorvada también puede favorecer la aparición de hormigueos, molestias cervicales y sensación de fatiga durante la tarde. Por eso, más allá de contar con una silla cómoda o un escritorio ergonómico, los expertos coinciden en que el movimiento frecuente es fundamental para cuidar la salud de la espalda.

"Si tuviera que recomendar un solo hábito, sería este: cambiá de posición con frecuencia. El cuerpo está diseñado para moverse, y hasta la mejor postura puede convertirse en un problema cuando se mantiene durante demasiado tiempo", añadió el experto.

Cómo ajustar tu escritorio para tener una buena postura

Además de levantarse cada tanto para caminar unos minutos, los especialistas recomiendan ajustar correctamente el espacio de trabajo. Lo ideal es mantener los pies apoyados en el suelo, utilizar una silla con buen soporte lumbar y colocar la pantalla a la altura de los ojos para evitar inclinar la cabeza hacia adelante.

Incluir pequeños cambios como estos, sumados a pausas regulares durante la jornada laboral, pueden marcar una gran diferencia y ayudarte a reducir los dolores de espalda que suelen aparecer después de varias horas frente a la computadora.