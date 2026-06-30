Cuba dice que EEUU está presionando a miembros de la ONU para aplazar debate sobre el embargo

El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba afirmó el martes ‌que el Departamento ‌de Estado estadounidense está "utilizando presiones, chantajes y amenazas" sobre los países miembros de Naciones Unidas para que aplacen un próximo debate en el pleno sobre el embargo de Washington a la isla de gobierno ​comunista.

El canciller Bruno ⁠Rodríguez también dijo en una rueda de ‌prensa celebrada en La Habana ⁠que las sanciones impuestas ⁠por Estados Unidos están "causando muertes" en Cuba.

El debate, previsto para el 7 de julio, suele preceder ⁠a una votación de los Estados ​miembros de la ONU que ‌se celebra más adelante ‌en el año para instar a Estados ⁠Unidos a poner fin a sus sanciones contra Cuba.

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La ONU ha votado en 31 ocasiones, incluida la de noviembre de 2025, ​para ‌pedir a Estados Unidos que ponga fin a un embargo comercial que dura ya décadas. Históricamente, esas votaciones han sido casi unánimes, y por lo general ⁠solo se han opuesto Estados Unidos e Israel.

Sin embargo, la votación no vinculante de este año cobra especial relevancia para Cuba después de que, en enero, el Gobierno del presidente Donald Trump impusiera un bloqueo de combustible a ‌la isla y nuevas sanciones que han provocado un éxodo de la inversión extranjera y el colapso casi total del turismo.

El Departamento de Estado no respondió de inmediato a una ‌solicitud de comentarios sobre las acusaciones del ministro cubano.

Expertos de la ONU ya han calificado anteriormente ‌el bloqueo ⁠de combustible de Estados Unidos, aplicado en enero, de ilegal y ​de violación de los derechos humanos de todos los cubanos.

Con información de Reuters