"Debió renunciar hace 100 días": la diputada Pedrali cuestionó la demora de Adorni en dejar el Gobierno

En medio de la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a raíz de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, la diputada nacional por La Rioja, Gabriela Pedrali, cuestionó la demora de su salida del Gobierno libertario y exigió mayor diálogo con la provincias. “Estuvo 100 días de más en un cargo tan importante dentro de un gobierno. Adorni debió renunciar hace 100 días”, denunció la legisladora.

"Estuvo demasiado tiempo para nuestro parecer. Es una persona que vino justificando lo injustificable desde hace varios meses", afirmó al portal Agencia Noticias La Rioja, quien sostuvo que la salida de Adorni "llegó tarde" y rechazó que haya sido una decisión voluntaria.

Además, consideró que el exjefe de Gabinete dejó el cargo porque "estaba acorralado" por las denuncias de enriquecimiento ilícito y no porque conservara la confianza del presidente Milei. "Ahora será la Justicia la que deberá determinar las responsabilidades que correspondan", agregó.

La legisladora nacional por La Rioja vinculó el caso con otros dirigentes de La Libertad Avanza que enfrentaron cuestionamientos judiciales y sostuvo que "la política está para otra cosa", al tiempo que criticó el rumbo del Gobierno nacional en el plano político, económico y social.

La llegada de Diego Santilli

Consultada sobre la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, la diputada expresó cautela y manifestó que espera que la nueva gestión atienda los reclamos de las provincias y tenga un diálogo más fluido con todas las provincias. "Santilli es un viejo conocido de la política. Esperamos que sea el jefe de Gabinete de todos los argentinos y no solo de un sector", sostuvo.

Finalmente, insistió en que la provincia de La Rioja necesita recuperar fondos nacionales, la restitución de recursos del impuesto a los combustibles y el cumplimiento de normas como la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Educativo. "El jefe de Gabinete debe dar respuestas a todos los argentinos", concluyó Pedrali.

El nuevo vocero

Antes de desembarcar en la Jefatura de Gabinete, Diego Santilli construyó una extensa trayectoria política marcada por distintos espacios. Inició su actividad pública dentro del Partido Justicialista, aunque consolidó su proyección tras incorporarse al PRO, donde se convirtió en uno de los dirigentes más cercanos a Mauricio Macri. Con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, profundizó su vínculo con La Libertad Avanza hasta concretar su incorporación al gabinete nacional.

A lo largo de su carrera ocupó diversos cargos ejecutivos y legislativos. Entre 2009 y 2013 estuvo al frente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente fue elegido senador nacional por la Ciudad, banca que desempeñó entre 2013 y 2015, en una etapa en la que acompañó el crecimiento político del macrismo y fortaleció su perfil dentro del PRO.

Antes de asumir su nuevo rol en el Gobierno nacional, Santilli acompañó desde la Cámara de Diputados las principales iniciativas impulsadas por la gestión de Javier Milei. Tras el triunfo del mandatario en las elecciones presidenciales, estrechó su vínculo político con La Libertad Avanza y se convirtió en uno de los referentes del PRO más alineados con el oficialismo.

Su acercamiento siguió la misma tendencia que adoptaron otros dirigentes del partido fundado por Mauricio Macri, que decidieron respaldar el proyecto libertario. Sin embargo, a diferencia de figuras como Patricia Bullrich, Santilli mantiene su afiliación al PRO, pese a su incorporación al gabinete nacional.